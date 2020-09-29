Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа и о фактическом участии Турции в войне Армении и Азербайджана.

Он подтвердил, что страны находятся в состоянии войны, есть разрушения и жертвы не только среди военных, но и среди гражданского населения.

«Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, высокопоставленные военные и инструкторы сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, местами они даже руководят военными действиями», — подчеркнул Пашинян в эфире передачи «60 минут».

По его словам, Турция также привлекает к конфликту наемников из Сирии. Они якобы даже успели вступить в конфликт с местным населением, которое недовольно тем, что боевики с Ближнего Востока пытаются установить нормы шариата.

Комментируя случай со сбитым турецкими ВВС армянским самолетом, Пашинян отметил, что «это уже состоявшийся факт», который подтверждает турецкое участие в конфликте. Он указал, что в этом нет «никакого секрета», так как с августа турецкие войска находятся в Азербайджане на совместных военных учениях.

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».

«Для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу. Очень трудно говорить о переговорах, особенно об их содержании, когда идут военные действия», — заключил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция лишь «морально» поддерживает республику в конфликте с Арменией и не участвует в боевых действиях, даже несмотря на сбитый турецкими ВВС армянский самолет и заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара окажет Азербайджану поддержку «как за столом переговоров, так и на поле боя».

Утром 27 сентября между Арменией и Азербайджаном снова начались военные действия из-за неразрешенного уже 30 лет территориального конфликта. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.