«Цепи любви» натерли язвы паре из Харькова. Дальше будет только хуже

Влюбленные из Харькова, сковавшие себя цепью, чтобы проверить чувства, а заодно и привлечь внимание, получили новые проблемы со здоровьем. У девушки сначала начали опухать руки, а теперь появились язвы. И если железки не снять, все будет еще хуже.

«Заварились» ради рекорда

В День святого Валентина влюбленные Александр и Виктория решили попасть в Книгу рекордов Украины и сковали свои руки цепью. Одновременно с рекордом, видимо, они хотели получить подписчиков, ну и проверить свою любовь. Тогда появился аккаунт в Instagram под названием weconnected.

Член Национального реестра рекордов Виталий Зорин уверен, что пара «адекватная», о чем он написал на странице в Facebook. Сам Зорин то ли ради шутки, то ли всерьез предложил поставить 200 гривен на дату, когда пара все-таки снимет цепи. Пари можно было заключать до 22 февраля.

Александр и Виктория познакомились шесть лет назад, но в какой-то момент расстались. Когда пара сошлась во второй раз, то уже решила не расставаться, передает «Объектив». Но, как это обычно бывает, старые проблемы вернулись, и Виктория сказала, что соберет вещи и уедет. Вот тогда у Александра появилась мысль связаться цепями.

После процедуры сковывания у пары появились дополнительные проблемы, но, по словам Виктории, пара была к ним готова. Влюбленные заранее продумали походы в душ, туалет, а также переодевание. В ателье пришлось вставлять дополнительную молнию, чтобы верхнюю одежду было проще снимать.

Проверка любви

Счастливые улыбки на лицах влюбленных пропали спустя два дня после процедуры. У обоих начали опухать руки. По словам Александра, под звеньями не проходили даже пальцы, и пара уже тогда была готова снять цепи, чтобы не портить здоровье. Но все-таки Александр и Виктория решили подождать еще немного.

Ожидание продлилось до 24 февраля. Тогда в аккаунте появилась серия роликов, в которых влюбленные жалуются на новую проблему. Опухоли «превратились» в язвы. У Виктории около запястья появились нелицеприятные воспаленные отметины. Александр на видео подметил, что утро началось «не с самого веселого».

Судя по кадрам, у Александра с рукой все в порядке, а вот у Виктории проблемы: около запястья появились язвы. Влюбленные мазали поврежденную кожу разными средствами, но ничего не помогало. Они вызвали скорую, но причин для госпитализации врачи не увидели. По словам Александра, язвы появились из-за ожогов, которые возникли в месте сварки цепи.

Цепь проблем

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с «360» объяснила, что на руке Виктории действительно образовалась язва и, если пара не снимет цепь в ближайшее время, появятся еще более серьезные проблемы. Если цепь убрать, то у влюбленных все быстро заживет.

Это язва от длительного соприкосновения с металлом, от длительного пережимания тканей, нарушения кровообращения там. Видимо, они когда спали, шел момент сдавливания, нарушилось кровообращение и возникли трофические нарушения. Ткань не питается и начинает отмирать Татьяна Егорова.

Вряд ли пара шлифовала место сварки цепи, а это значит, что там была неровная поверхность, которая травмировала и царапала кожу.

Если влюбленные действительно будут носить цепь три месяца, то могут появиться глубокие язвы, некрозы и пролежни. А рубец на руке девушки останется на всю жизнь.

Заживить поврежденную кожу можно. Ее нужно промывать, смотреть, чтобы не было вторичной инфекции, а также наносить специальную мазь.