Влюбленные харьковчане сковали себя цепью на 3 месяца. Так они захотели проверить чувства

Влюбленная пара приехала из Харькова в Киев, чтобы в присутствии журналистов и представителя Книги рекордов Украины сковать себя цепью на три месяца. Так украинцы решили проверить силу своих чувств.

Как сообщила журналистка украинской новостной телепрограммы ТСН, решившихся на такой шаг молодых людей зовут Александр и Виктория.

Цепь на их руках скрепили сваркой на Днепровской набережной, около скульптуры «Единение». За этой акцией, которая состоялась в День всех влюбленных, 14 февраля, в Киеве, наблюдали представители местной Книги рекордов Украины. На цепь установили пломбы, чтобы пара не мухлевала и не снимала ее тайком.

Влюбленные не объяснили журналистам, как они собираются сохранить свои чувства друг к другу на фоне предстоящих проблем в быту.