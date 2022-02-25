Ритейлер электроники DNS поднял цены до 30%

Крупная российская сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%. Это произошло на фоне роста курса доллара сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале.

«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — написал он.

Алексеев отметил, что из-за введения против России различных технологических санкции пока не ясно, как будут происходить поставки целого перечня товаров. Он подчеркнул, что сейчас невозможно что-то планировать, потому что ситуация развивается «по настолько плохому сценарию».

DNS — крупная российская сеть электроники и бытовой техники. Курс доллара расчетами «завтра» вечером 24 февраля составил 84,86 рубля, а евро — 95,1 рубля. До этого американская валюта обновила исторический максимум, достигнув 89,6 рубля. Евро же впервые с 2014 года увеличивался до 99,99 рубля, но максимальных показателей (100,74 рубля) так и не достиг.