Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить

Сигареты могут подорожать на четверть в этом году. Произойдет это из-за лишних трат производителей на маркировку и повышение акцизов. Из-за скачка цен россияне не станут меньше курить, а просто перейдут на сигареты подешевле или контрабандную продукцию. Об этом «360» рассказали эксперты.

В этом году табачные изделия в России могут подорожать на 20-25%. Одна из причин — рост акцизов. С 2020 года для простого и нагревательного табака они составляют 4%, для электронных систем доставки никотина — 4,2%. Причем для всех, а не только одноразовых, как раньше. Другой причиной, рассказали «Известиям» в Аналитическом центре, станет введенная в 2019 году обязательная маркировка Data Matrix.

«Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет», — пояснила замглавы управления макроэкономических исследований центра Виктория Павлюшина.

Правда, участники рынка считают, что подорожание будет связано только с ежегодным ростом акцизов. Эту информацию «360» подтвердил гендиректор «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг» Сергей Слипченко.

«Что касается маркировки, то для производителей основные расходы произошли в прошлом году. Меняется только то, что в этом году, с 1 июля, в рознице нельзя будет продавать немаркированную продукцию. Сейчас преждевременно прогнозировать какую-то динамику на рынке», — добавил он.

Переход на контрабанду

Сопредседатель общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева пояснила «360», что курить россияне меньше не станут. Либо будут больше выкладывать за свою привычку, либо перейдут на сигареты подешевле. А спрос на недорогую продукцию подхлестнет приток контрабанды из других стран.

«Белоруссия за последние несколько лет подняла выпуск продукции с 15 до 35 миллиардов сигарет в год. Но она же не увеличила свое население в 3,5 раза. Это те сигареты, которые сейчас продаются у нас», — сказала она.

Того же мнения придерживается директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco Илона Миртова. Число курильщиков сокращается, но не так быстро, как показывают отчеты Минздрава, и растет рынок нелегальной продукции, на которую переходит часть потребителей.

«Резкий рост нелегальных продаж обусловлен именно возросшим спросом на недорогие сигареты. В основном это сигареты производства стран Таможенного союза, где цена почти в два раза ниже российской при аналогичном качестве», — сказала она.

Потери бюджета

Сейчас, отметила Беклемищева стоимость одной сигареты — рубль, а акцизы на нее — почти два. Оттого на рынке так много контрабандной продукции, ввозимой в страну без уплаты положенных налогов в бюджет. Поэтому любое серьезное повышение цен на легальные продукты приведет к тому, что официальных продаж станет меньше, а значит, и поступления в бюджет будут падать, пояснила Миртова. Фактически люди продолжат курить так же, как раньше, просто перейдут на нелегальный товар.

Чтобы курильщики этого не делали, сказал Слипченко, повышение цен должно быть плавным и дополняться борьбой с нелегальной продукцией. В 2019 году на рынке зафиксировали приток контрабанды — ее доля превысила 15%. В основном продукцию завозили из Белоруссии, Казахстана и Армении, где ставки акцизов были ниже, чем в России. Сейчас эксперты надеются, что приток контрабанды будет постепенно прекращаться и покупатели вернутся к продукции легальных производителей.