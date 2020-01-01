Сигареты стали дороже с 1 января

С 1 января в России на 4% выросли акцизы на табачные изделия. Ставка для сигарет и папирос увеличилась до 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5% от расчетной стоимости, которая исчисляется, исходя из максимальной розничной цены.

Ставка акциза на сигары увеличилась на 3,86% — до 215 рублей за штуку. Акциз для «нагревательного табака» (в некоторых электронных сигаретах) вырос на 3,99% — до 6040 рублей за килограмм, для самих электронных сигарет — до 50 рублей за штуку, для жидкостей к ним — на 8,33% или до 13 рублей за миллилитр.

По словам главы отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максима Королева, «повышение ставок акциза в разумных пределах — около 4% — это намного более щадящий режим, чем в прошлые годы», сообщило РИА «Новости».

Эксперт добавил, что в предыдущие годы ставки могли повышаться до 40% за год.

Помимо акцизов на увеличение стоимости сигарет повлияют обязательная цифровая маркировка, а также «большие налоговые претензии» ко всему табачному рынку, считает Королев.