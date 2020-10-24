Трудовые мигранты стали дефицитом в России. Но жителям регионов их работа не нужна

Службы доставки еды и продуктов жалуются на нехватку курьеров. Одни говорят, что все из-за наступающих холодов. Другие связывают это с уменьшением числа мигрантов в стране. Количество приезжих в стране действительно сократилось, но не стоит ждать, что россияне захотят занять их рабочие места.

Со ссылкой на два источника «Коммерсант» сообщил, что компании сталкиваются с нехваткой курьеров. Из-за этого увеличивается число жалоб со стороны клиентов. Ранее на потерю водителей жаловались агрегаторы такси. С чем же это связано?

Представительница «Яндекс.Еды» объяснила это сразу несколькими факторами. Во-первых, на рынок влияет пандемия и отток иностранной рабочей силы. Во-вторых, нельзя забывать о сезонных факторах — начало учебного года и призыв. Разберемся в этом поподробнее.

Отпугнули холода

Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин в разговоре с «360» отметил, что основной фактор — это сезонность. Каждую осень, когда погода становится холоднее, число заказов увеличивается, а количество курьеров уменьшается. Есть ряд работников, чувствительных к температуре на улице. Летом им комфортно ходить по городу, ездить на велосипедах, а с первыми признаками непогоды они уходят.

«Когда начинается холодная погода, остаются только самые сильные. И это я называю сезонный отток», — сказал Родин.

При этом проблему с курьерами он бы не назвал критичной или серьезной. Она есть всегда, потому что бизнес развивается. Чем быстрее он растет, тем больше нужно курьеров, поэтому компания постоянно в поиске. Это никак не связано ни с коронавирусом, ни с оттоком мигрантов.

Осенью этот поиск усиливается, потому что из компании уходит 5–10%. По словам Родина, в «Кухне на районе» сейчас работает 1500 курьеров, при первых дождях уходит в районе 50–100 человек.

«Мы чувствительны к этому, потому что у нас все курьеры привязаны к какой-то точке. Если с какой-то точки ушли 3-4 человека, то доставка становится длиннее», — объяснил он.

Соответственно, приходится искать курьеров интенсивнее. Однако это сезонная проблема, с которой всегда так или иначе справляются.

Представитель Delivery Club в комментарии для «Коммерсанта» также назвал ситуацию на рынке труда стандартной.

Получается, что отток мигрантов никак не повлиял на ситуацию? Это не совсем так.

Дефицит в сезонных работах

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил «360», что дефицит действительно был. Начался он еще летом, просто жаловаться стали сейчас. Правда, связано это не с тем, что люди уезжают, а с тем, что приехать не могут.

Обычно в марте–апреле в Россию приезжали мигранты на дачные, сельскохозяйственные и другие работы. Этим летом из-за закрытых границ никто не приехал.

«Весь оставшийся объем мигрантов в стране сразу стал дефицитным ресурсом. Их начали растаскивать со строек на дачи, с дач на поля, с полей в курьеры, с курьеров в таксисты», — рассказывает Коженов.

Он добавил, что ему постоянно звонят и просят дать работников, а сделать это невозможно. Границы все еще закрыты.

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов тоже рассказал, что к ним стали обращаться с просьбой найти работников. Кому-то нужны строители, кому-то — люди на сборку урожая.

Связано это, опять же, с тем, что никто не приехал весной. При этом те мигранты, что в стране были, стали потихоньку разъезжаться. Где-то возобновляется авиасообщение, где-то можно пересечь границу на машине. Люди постепенно возвращаются на родину по самым разным житейским причинам. Одни хотят увидеть родных, кому-то на похороны надо, а у третьих родственники заболели. Отток хоть какой-то есть, а притока совершенно нет, поэтому и бьет по рынку труда.

«Если оперировать цифрами, то тут можно отталкиваться от данных МВД России относительно количества граждан, оформивших патенты. В 2019 году с января по август его оформили около 1,3 миллиона человек. В этом году за аналогичный период — порядка 750 тысяч», — рассказал Каримов.

По словам эксперта, вероятно, сопоставив эти цифры, мэр Москвы заявил о сокращении количества мигрантов на 40%. В реальности сокращение, скорее всего, составило около 20–30%. Каримов полагает, что могло вырасти количество нелегально работающих мигрантов.

Свободные рабочие места

При этом освободившиеся рабочие места часто никто не занимает. Об этом рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По его словам, людей просто выводят в две смены, потому что заменять их некому.

«Самое время звонить националистам. Пусть расскажут про людей с регионов, готовых ехать и работать. Пусть едут и работают, сейчас работы вагон», — подчеркнул собеседник «360».

Ренат Каримов добавил, что было бы неплохо, если бы эти места заняли граждане России. Это могло бы закончить многолетнюю неприязнь в отношении приезжих. Если этим не хотят заниматься москвичи, то могли бы жители городов неподалеку.

По его словам, в Ивановской области на учете в службе занятости стоит примерно 25 тысяч безработных. При этом в городе есть порядка 11 тысяч незакрытых вакансий от местных работодателей. Даже если обязать занять все эти места, то останется 14 тысяч человек, которым все еще будет нужна работа. Они могли бы уехать в Москву и заполнить эти вакансии.

«Только нужно понимать, что это все не просто цифры, а конкретные люди с образованием, возрастными ограничениями, навыками. Не каждый же согласится идти работать дворником», — заметил Каримов.

Глобального эффекта не будет

Какого-то массового влияния такая нехватка на Россию не окажет. По мнению Коженова, возможно, цены на услуги немного вырастут, но в целом все утрясется к весне. Дефицит не настолько серьезный, чтобы об этом беспокоиться. Все сферы пока живы.

«То, что они там плачутся, — это значит, что кадровики слабые. Пусть предлагают более гибкие схемы», — подчеркнул эксперт.

Возможно, будут локальные перебои, но не на масштабном уровне.