Агрегаторы такси теряют водителей. Виноваты коронавирус, жадность и хамство

Крупные агрегаторы такси заявили, что в Москве не хватает водителей. Дело в том, что многие иностранцы, зарабатывавшие пассажирскими перевозками, вернулись на родину. На увольнения повлияли и все усиливающиеся требования к работе, а также отношение пассажиров и агрегаторов.

Меньше водителей

О том, что водителей в московских и подмосковных такси стало не хватать, заявили в сервисах Gett, «Ситимобил» и «Везет». В компаниях это объясняют тем, что не все водители вернулись из регионов после весеннего карантина в стране. Аналогичным образом ситуация складывается с трудовыми мигрантами, которые часто устраиваются в такси.

При этом, как отметила в разговоре с «360» представитель сервиса «Везет» Юлия Варламова, с весны водители медленно возвращаются в сервис, при том что на первых порах пандемии количество перевозчиков уменьшалось на 50%.

«В первую неделю октября дефицит перевозчиков в сервисе „Везет“ по всей стране составил 2%, в Москве и области эта цифра выше — около 10%», — заявила Варламова.

Привести ситуацию к норме в компании планируют к началу ноября, несмотря на все ухудшающуюся эпидемическую обстановку. Выравнивать работу сервиса будут за счет медленного, но постоянного увеличения числа водителей.

Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский заявил ТАСС, что у них в компании дефицит водителей в столице составляет порядка 20% — часть сотрудников уехала или перешла в доставку. На запрос «360» в компании на момент публикации материала не ответили.

В пресс-службе агрегатора «Ситимобил» «360» рассказали, что нехватки водителей не замечают, «но продолжают привлекать новых партнеров». При этом директор Виталий Бедарев в понедельник, 12 октября, заявлял, что проблема нехватки водителей присуща не только их компании, но и всей индустрии.

В «Яндекс.Такси» заявили «360», что водители остаются востребованы на протяжении всего года. А вместе со спросом на услуги пассажироперевозок растут и доходы шоферов. На вопрос о том, испытывает ли сервис нехватку перевозчиков, в компании не ответили.

При этом тарифы «Яндекс.Такси», по уверениям пресс-службы, не менялись. Гендиректор «Ситимобила» ранее заявил, что повышенный коэффициент спроса, из-за которого временно растет цена на поездку, может появляться чаще из-за нехватки водителей.

Плохие условия

Представители профсоюзов таксистов отметили, что отток водителей из агрегаторов может быть связан с эпидемической обстановкой — многие работники уехали в регионы или вернулись на родину в ближнее зарубежье. Руководитель «Ассоциации таксистов Подмосковья» Андрей Титов добавил в разговоре с «360», что некоторые отказываются от работы из-за страха подхватить коронавирус.

Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин добавил, что с ужесточением правил работы в сервисах такси многие трудовые мигранты могли отказаться от такого заработка.

«Сейчас возникают требования по предоставлению различных персональных данных. То есть таксопарки начали требовать от водителей предоставлять права, паспорта, а водители, я предполагаю, часто по чужим документам едут. Пошел отток иностранцев», — уверен он.

Другой причиной нехватки водителей могла стать неудовлетворенность условиями труда. По словам председателя профсоюза столичных таксистов Александра Макарова, противокоронавирусные меры, на которых настаивают московские власти, вызывают у людей недовольство. Из-за этого часто страдают водители такси.

«Пассажиры ведут себя нервно. Садятся без маски, их просят надеть средства индивидуальной защиты, а реакция от некоторых даже очень агрессивная. Люди измучены, устали, их понять можно. Но требования и правила тоже никто не отменял. Их ужесточают, и с этим надо считаться», — уверен он.

Также сказывается и политика самих агрегаторов. По словам Титова, сегодня комиссия от агрегатора, аренда машины, стоимость заправки автомобиля, расходы на техническое обслуживание и страховку съедают до 70% доходов водителей такси. По мнению Макарова, ситуация стабилизируется, «когда компании умерят свои аппетиты».

«Водители должны быть в штате, у них должна быть белая заработная плата, хотя бы минимальная ставка — как положено по закону, нельзя же о закон все время ноги вытирать. А они ищут лазейки и пути, чтобы уйти от налогов, выплат», — заявил Макаров.

Ярослав Щербинин добавил, что с переходом людей на удаленку ситуация должна выровняться — станет меньше заказов. К тому же он предположил, что во время так называемой второй волны многие могут потерять работу и прийти за заработком в такси.