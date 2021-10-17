Исполняется три года трагедии в колледже в Керчи. Что было сделано для безопасности в школах за это время

Три года назад, утром 17 октября 2018 года, 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в Политехнический колледж в Керчи. Жертвами стали 20 человек, еще 67 были ранены. После этого встал вопрос об ужесточении правил выдачи разрешения на оружие и требований к охране образовательных учреждений. О том, что изменилось в этом направлении рассказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Росляков расстреливал людей из турецкого ружья, которое купил легально. Жертвами становились все, кто стоял у него на пути. После массового убийства студент свел счеты с жизнью. СК РФ возбудил дело о теракте, но после его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова тогда призвала повысить возраст, с которого разрешена покупка оружия, до 25 лет.

После бойни в Керчи в России произошло еще два массовых убийства в учебных заведениях. 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу № 175 в Казани, где, как и Росляков, начал расстреливать учеников и учителей. Он был вооружен турецким ружьем, на которое получил разрешение. Его жертвами стали девять человек, более 20 были ранены.

Спустя почти четыре месяца, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров убил шестерых и ранил 43 человека в Пермском госуниверситете. Студент тоже был вооружен турецким ружьем, купленным легально. Галявиев и Бекмансуров были задержаны полицией. Оба находятся под стражей.

Что нужно поменять в законах

Только после стрельбы в Казани были приняты поправки к закону об оружии. Они, в частности, увеличили возраст, с которого можно получить лицензию на оружие, до 21 года. Закон вступит в силу в 2022 году.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает, что изменения в положительную сторону в плане решения этой проблемы есть, но не такие кардинальные, как хотелось бы.

«Даже в рамках торгов на оказание охранных услуг ужесточение идет, но опять же не введены обязательные требования к опыту предприятий именно в сфере образования. Вводятся некие рекомендации по обучению сотрудников охраны, которые несут дежурство в образовательных учреждениях, но хотелось бы, чтобы это стало обязательным», — сказал он в беседе с «360».

Однако, по его словам, этого не происходит, потому что такие меры повлекут увеличение расходов— охранной фирме нужно будет тратить деньги на специальное обучение сотрудников и тендер на оказание услуг естественно будет дороже.

Курдесов пояснил, что среди охранных предприятий есть высокая конкуренция, их очень много, а технические задания к тендерам составляют типичные — что на стройку, что в школу. Но ведь в учебных заведениях есть свои нюансы, а все компании хотят больше денег, больше объектов. заявляются на конкурсы, демпингуют, выигрывают, а потом по факту не могут обеспечить должный уровень услуг.

«Хотелось бы, чтобы на образовательном уровне пересмотрели именно сам выбор компаний, на технические задания именно под школы», — подчеркнул он.

Работа на предотвращение

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что спецслужбы стали активнее проводить работу по предотвращению таких происшествий. Идет активный мониторинг соцсетей, выявляются подростки, которые могут где-то высказывать какие-то намерения о том, что хотят или планируют совершить подобное преступление. С такими молодыми людьми проводится работа, выясняются их мотивы, серьезность намерений.

«То есть очень хорошо сейчас поводятся профилактические меры и это правильно. Самое главное создать ситуацию такую, чтобы у любого школьника или какого-то злоумышленника у него даже и мыслей не было больше взять ружье и пойти в школу. Такая профилактическая работа должна проводиться и она проводится и хотелось бы, чтобы она усиливалась в плане предотвращения этих террористических преступлений», — сказал специалист.

Говоря о выдаче лицензий на оружие, Курдесов пояснил, что сотрудники Росгвардии могут действовать только в рамках закона. То есть если по закону на сегодняшний день 18-летний молодой человек имеет право на получение оружие, собрав все правки и получив охотничий билет, то у с Росгвардии нет законных оснований ему отказать. Поэтому есть путь только увеличивать возрастной ценз на законодательном уровне, заключил он.