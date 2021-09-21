После массовой стрельбы в казанской гимназии законодатели решили ужесточить правила получения оружия. Вступить в силу они должны только в 2022 году, но нападение на университет в Перми снова заставило заговорить о безопасности владения оружием. Кто-то предлагает просто все запретить, но специалисты уверены, что вопрос не в доступности огнестрела, а в воспитании, здоровье и обществе.

Стрелок из Перми получил лицензию на оружие незадолго до нападения. Он долго готовился, выбирал ружье, сдавал нормативы и проходил врачей. В результате без лишних трудностей ему дали разрешение, а затем Росгвардия приехала и проверила условия содержания огнестрела — все было в порядке.

Психиатра, нарколога и многих других врачей юноша прошел успешно. Однако позднее он пришел в университет, куда недавно поступил, и устроил бойню. Молодой человек убил шестерых, еще более 20 человек пострадали.

Проблема — в оружии?

Летом 2022 года в России должен вступить в силу новый закон об оружии, принятый на рассмотрение спустя сутки после трагедии в казанской гимназии. Этим пакетом поправок увеличили возраст, с которого можно получить лицензию на оружие, до 21 года, запретили выдачу лицензий людям с погашенными судимостями, а также привлекавшимся за пьяную езду, отказавшимся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и так далее. Еще тогда эксперты отмечали, что нововведения не сработают, но законотворцы не прислушались.

Сенатор и глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что даже в новой редакции закона об оружии слишком много упущений и послаблений. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Например, не вызвало одобрения у политика то, что в ужесточенном законе за спортсменами сохранилось право покупать спортивное оружие уже после 18 лет, а не после 21.

Зампред правления организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев уверен, что сначала стоит задать вопрос о том, куда смотрели спецслужбы, которые должны заниматься мониторингом опасной информации в социальных сетях. Стрелок выложил свой «манифест», в котором рассказал и как обманывал комиссию, чтобы получить оружие, и как выбирал место расстрела, как готовился и так далее.

Почему не работают спецслужбы, которые должны заниматься мониторингом интернета? Почти все стрелки за какое-то время выкладывают какие-то сообщения, делают высказывания, во время подготовки посещают соответствующие сайты Вячеслав Ванеев.

Что не менее важно, в своем прощальном письме Тимур Б. написал о том, что, если бы ему не удалось получить лицензию на огнестрельное оружие, он бы не отказался от своих кровожадных планов.

«Оружие — это инструмент»

Ванеев подчеркнул, что запреты и ужесточения законодательства об оружии не принесут желаемых плодов. По его мнению, возрастной ценз на оружие, как и на все остальное, имеет смысл только в рамках Конституции, по которой полная дееспособность наступает в 18 лет. Следовательно, просто так ограничить совершеннолетнего в правах уже нельзя. С этим согласен и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев.

После тяжелых автокатастроф с человеческими жертвами почему-то никто не поднимает вопрос об ужесточении правил выдачи водительских прав. Но как только происходит что-то с оружием, тут же пытаются ужесточить правила его выдачи, хотя здесь речь вообще не об оружии, а об обстоятельствах преступления Вячеслав Ванеев.

Руководитель движения владельцев гражданского оружия «Тактика» Борис Пащенко добавил, что, по его мнению, преступников не остановят ограничения и ужесточения законов. Нормы важны для законопослушных граждан, злоумышленники же их нарушают вне зависимости от строгости.

«Преступник от слова „преступать“, то бишь нарушать закон, который собираются ужесточать. В чем смысл ужесточения, если закон все равно преступят? Ужесточения будут касаться нормальных и законопослушных владельцев оружия: спортсменов, охотников», — подчеркнул Пащенко.

Безопасность в голове

Вячеслав Ванеев уверен, что бороться за безопасность в сфере обращения с огнестрельным оружием законодательными запретами бесполезно. Как минимум потому, что культура использования оружия может развиваться с ранних лет и в некоторой степени является профилактикой подобных случаев.

Борис Пащенко согласился с тем, что человек, профессионально занимающийся стрелковым спортом, не станет просто так убивать людей. Для него оружие — не инструмент убийства, а возможность спортивной самореализации, шанс участвовать в соревнованиях и принадлежать к сообществу.

Все, что касается безопасного владения, — это все в голове человека. Весь комплекс мероприятий, 80%, должен быть направлен на человека. Нужно вернуть свойства педагогики. Недаром Отто фон Бисмарк говорил, что тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы Вячеслав Ванеев.

Семен Федосеев добавил, что криминальную обстановку определяет не доступность оружия и возраст, с которого можно получить лицензию, а состояние общества.

«Такие трагедии, как в казанской гимназии и пермском университете, просто связаны с тем, что человек приходит в неадекватное состояние. Это от возраста не зависит», — заключил он.