Для России спрогнозировали численность населения до конца века. На рождаемость влияет множество факторов: должен быть низкий уровень тревожности, уверенность в будущем, стабильный доход и социальные гарантии. А вот развитая медицина, по мнению специалистов, играет против здорового общества. Поэтому проще надеяться на увеличение населения за счет мигрантов.

Россиянам предсказали будущее

Специалисты по демографии из Высшей школы экономики сделали долгосрочный прогноз численности населения России. Для этого были созданы 30 возможных сценариев развития событий. Пять вариантов предполагали относительную стабильность численности россиян, девять учитывали высокие показатели, 16 — ниже среднего и 11 предположений серьезного спада. К концу XXI века у ученых получилась «вилка» от 67,4 до более 216 миллионов человек.

По оценке Росстата, к началу 2022 года в России было свыше 145 миллионов человек. Страна заняла девятое место в мире по численности населения. При этом в краткосрочном прогнозе демографов к 2024 году количество россиян может сократиться на 900 тысяч человек, а к 2030 году — на 600 тысяч человек. Тогда численность населения Российской Федерации снизится до 137 с половиной миллионов человек. Убыль в среднем составит 353 тысячи человек в год, а миграционный приток — 245 тысяч.

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Демография не падает только в Африке

Ведущий научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Елена Филиппова рассказала «360», что существуют демографические волны. Это чередование относительно многолюдных и относительно малолюдных поколений. Сейчас как раз подошел очередной провал, поэтому можно ожидать, что население детородного возраста будет малочисленно. Причем этот момент — эхо Второй мировой войны.

«Поэтому, когда запускают программы, рассчитанные на увеличение рождаемости, умные люди подгадывают их как раз на тот период, когда идет естественная вверх волна демографии. Если же эти решения принимать на другой части этой кривой, они не дадут результата. Фактически воздействовать на эволюционные процессы очень трудно, проще воздействовать на миграционную составляющую, чем на рождаемость», — пояснила Филиппова.

Она добавила, что есть демографический тренд, который называется «Второй демографический переход»: на определенном этапе рождаемость падает «просто неизвестно почему и независимо ни от чего». Раньше высокая рождаемость была обусловлена высокой же детской смертностью. Чтобы гарантированно иметь хоть какое-то количество детей, надо было их рожать с запасом. По мере того, как медицина развивается, люди начинают рожать меньше — жесткая необходимость в этом отпала и появились другие приоритеты в жизни.

«На данном этапе рождаемость падает везде в мире. Она не падает только в Африке, потому что там абсолютно нет никаких средств контрацепции и нет никакого сексуального просвещения молодежи. Что касается Российской Федерации, то мы этот демографический переход уже миновали. Однако в нынешней ситуации, которая отличается очень высокой политической нестабильностью и большим уровнем тревожности, рождаемость падает. Когда люди не чувствуют себя в безопасности, они обычно меньше рожают детей, чем в спокойной обстановке», — сказала социальный антрополог.

Источник фото: freepik.com

Одновременно эта же ситуация снижает и миграционную привлекательность: в нашу страну направляются меньше мигрантов, отметила Филиппова. Все будет зависеть от того, насколько долгим и затяжным будет нынешний кризис, как скоро удастся после него вернуть всю жизнь и демографические процессы, в том числе нормальное русло.

Хорошая медицина ухудшает генофонд

Как ни удивительно, но коронавирусная инфекция практически никак не отразилась на количестве и составе населения планеты. Социальный антрополог рассказала, что демографические процессы настолько инерционные, что такой краткосрочный, пусть даже и очень мощный фактор, как пандемия, не может что-то радикально изменить. С тем же фактом, что население сокращается и будет сокращаться, ничего сделать нельзя.

Нужно учитывать такой момент: очень сильно портится здоровье населения за счет развития медицины. Она помогает выживать самым слабым, таким образом генофонд ухудшается. Результат: инвалидности, орфанные заболевания, генетические патологии. Если подобный темп будет нарастать, это станет еще одним фактором, который снизит рождаемость. Филиппова отметила, что в России были года значительного прироста населения. Например, накануне революции или в 80-е годы прошлого века.

«Тогда была относительная стабильность, более-менее приличный уровень жизни. Но все равно сильно многодетных семей практически не было. Например, когда я училась в школе, у нас была одна семья с тремя детьми и на нее смотрели как на чудо. Сравнительно недавно был период, когда большое количество детей появлялось от неграмотности, неумения планировать семью, иногда от пьянства и надежды жить на детские пособия. Реже бывают и семьи, которые рожают детей для себя, как удовольствие, как ценность», — рассказала антрополог.

Она уточнила, что такая волна была в начале 2000-х годов и, хотя продолжалась довольно долго, особенно не сказалась на статистике. Дело в том, что люди, которые могут себе сознательно позволить содержать большие семьи, не настолько многочисленны. Сейчас же, если будет расти безработица и снижаться реальные доходы населения, рождаемость будет расти только в том неблагополучном сегменте, что не очень хорошо.