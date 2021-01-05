Третий локдаун ввели в Великобритании. Его встретили мемами и критикой власти
Третий национальный локдаун Джонсон объявил 4 января. Теперь жители смогут выходить на улицу только один раз в день в случае экстренной необходимости. Покидать дома можно для поездки на работу или похода в магазин.
Всех школьников в Великобритании перевели на домашнее обучение вплоть до февральских каникул. Студенты же будут заниматься дистанционно. Все летние экзамены отменены или будут проведены по особым правилам.
В стране закрываются непродовольственные магазины, тренажерные залы и гостиницы. Бары и рестораны смогут продавать только еду навынос. При этом премьер призвал граждан не терять оптимизма, так как скоро борьба с пандемией закончится.
«Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа. Благодаря чудесам науки мы не только видим свет в конце тоннеля, но знаем, как попасть туда», — заявил Джонсон.
«Локдаун длится вечно»
Но далеко не все разделили такой настрой британского премьера. В соцсетях пользователи напомнили о недавних заверениях властей о безопасности офлайн-обучения в школах.
«Неудобные вопросы для правительства, которое еще недавно, в понедельник утром, говорило нам, что школы безопасны, а теперь они закрываются?» — отметил один из комментаторов в Twitter.
Еще один пользователь отреагировал на объявление локдауна весьма иронично.
«Прошлой ночью мне приснился ужасный сон. Мне приснилось, что мои дети не вернутся в школу в течение семи недель и мне придется учить их дома, одновременно выполняя свою работу. Некоторые сны просто не должны сбываться», — написал он.
Не обошлось в соцсетях и без мемов. Многие стали шутить над сложившейся ситуацией и продолжением жизни с ограничениями. Этот пользователь пофантазировал над известной фотографией маленькой девочки, которая за время локдауна успела вырасти.
«Кто-нибудь еще чувствует, что этот локдаун длится вечно?» — задался вопросом подписчик.
Прошлись в Twitter и по фотографии самого Джонсона. Премьер в 2035 году якобы все еще обещает, что через пару месяцев пандемия будет побеждена.
Популярной темой для шуток стал перевод школьников на домашнее обучение.
«Возвращение в школу в новом году выглядит, как…» — подписали кадр из мультфильма «Симпсоны».
А здесь девушка пожаловалась на свое ментальное здоровье, которое явно не радо третьему локдауну.
«Я пытаюсь понять, в скольких локдаунах я уже была», — пошутила пользовательница.
Студенты тоже не остались в стороне и переделали популярный мем. К описанию добавили кадр с истеричным смехом.
Студенты Великобритании: «Что насчет нас?»
Борис:
Новый локдаун было решено ввести в Великобритании из-за нового штамма коронавируса. Его заразность оказалась выше на 70%, чем у обычной версии вируса. Сейчас введение ограничительных мер обсуждают в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, которым дали право самим выбирать необходимые меры.