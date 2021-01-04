Премьер Британии объявил о третьем национальном локдауне

Он выступил с экстренным обращением к нации. По словам Джонсона, принятых мер оказалось недостаточно, поэтому Англия переходит к очередным ограничениям.

Все школы и вузы с завтрашнего дня переходят на удаленное обучение ориентировочно до середины февраля. Всем жителям страны не рекомендуется выходить из дома за исключением выхода на работу, похода в магазин или для занятий спортом. Покидать дома можно только один раз за день.

В регионе закрываются непродовольственные магазины, тренажерные залы и гостиницы. Бары и рестораны смогут продавать только еду на вынос, но с разрешением продавать алкоголь.

Кроме социальной дистанции гражданам необходимо отказаться от больших компаний. Теперь на улице можно появляться только с еще одним человеком, который является или членом семьи или подопечным, за которым требуется уход.

По оценке Джонсона, все лица старше 70 лет, медицинские работники и другие группы риска должны получить вакцину к середине февраля, после чего начнется постепенное возвращение к обычной жизни с одновременным распространением масштабной программы вакцинации.

Окончательно правила вступят в силу в ближайшую среду, когда за них проголосует парламент. Но премьер попросил граждан следовать новым нормам уже сегодня.

Число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией за неделю выросло на 40%. Сейчас этот показатель выше, чем был весной. За сутки в стране зарегистрировали 58 784 новых случая заражения,