Второй за вечер взрыв прогремел в городе Ровеньки в ЛНР

Второй взрыв прогремел в городе Ровеньки Луганской народной республики. Там расположена нефтебаза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

«Только что прогремел еще один взрыв. Непонятно, что это», — рассказал один из местных жителей.

В настоящее время ведется эвакуация из расположенных рядом домов.

По информации Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), в результате взрыва есть пострадавшие. Их число и состояние уточняются.

Первый взрыв на территории нефтебазы в Ровеньках также произошел 26 февраля. По имеющимся данным, в результате ЧП начался пожар.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины, о которой ее попросило руководство ЛНР и ДНР. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. После этого вооруженные силы РФ высокоточными ударами начали выводить из строя объекты военной инфраструктуры армии Украины. Как заверили в российском министерстве обороны, мирным жителям Украины в ходе проведения операции ничего не угрожает.