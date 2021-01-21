«Надувной бассейн и килограммы гречки». Что россияне забывали в общественном транспорте Москвы

Килограммы гречки, надувной бассейн, мешок монет и ящик шампанского — это малая часть того, что пассажиры забывали в общественном транспорте Москвы в 2020 году.

«О неспокойном 2020 годе больше соцсетей расскажут только вещи, забытые в общественном транспорте. Среди них и несколько кило гречки, и мешок монет, и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам)», — говорится сообщении столичного департамента транспорта, которое было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В сообщении указывается, что чаще всего пассажиры забывают вещи в метро — их было 12 881, следом идут поезда и станции МЦД — 720, еще 536 предметов было забыто в наземном транспорте.

Среди необычных находок в метро также были игровая приставка Sony Ps4, чертеж спасательной станции, сварочный аппарат, ящик вина и ящик с полезными ископаемыми. Однажды на МЦД кто-то из пассажиров забыл надувной бассейн и рассаду овощей, в наземном транспорте граждане оставляли костюм снеговика.

В транспорте Москвы чаще всего граждане забывают сумки, телефоны, пакеты, проездные, кошельки, зонты и школьные рюкзаки.

«Пожалуйста, будьте внимательны и перед выходом из транспорта проверяйте, чтобы все было на месте», — говорится в сообщении.

Дептранс добавил, что, если человек все же забыл свою вещь в транспорте, то вернуть ее можно. С большой вероятностью «вещи будут ждать вас на одном из наших складов», уточняется в сообщении.

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