50 лет «хранил» копейку. Какие необычные предметы доставали медики из носов своих пациентов?

В Зеленограде врачи достали копеечную монетку, которую более полувека «хранил» в носу 59-летний пациент. «Сокровище» он засунул туда случайно в глубоком детстве. Маме не сказал — боялся, что отругает, а потом и вовсе забыл об этом. Но недавно мужчине стало трудно дышать и он обратился к медикам. Рассказываем, что еще доставали врачи из любопытных носов своих пациентов.

Зеленоградские врачи достали из носа 59-летнего мужчины копеечную монетку, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Примерно в шестилетнем возрасте игравший с ней пациент засунул ее в нос. Маме сказать побоялся — не хотел, чтобы его отругали, а затем забыл о проказе. Спустя более чем полвека правая ноздря полностью перестала дышать и мужчина обратился к медикам. Во время томограммы стало видно, что проход у носоглотки закупорен инородным телом, а носовая перегородка из-за этого искривилась.

«За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности — ринолит. Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», — пояснила врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова.

Дважды повезло

Пациенту сильно повезло, считает врач-отоларинголог Иван Лесков. В сплаве монеты содержится никель — отличный электролит. И просто удивительно, что в первую же неделю у него не начались изъязвления слизистой и кровотечения. Скорее всего, нос пытался сам удалить инородное тело, «организовав» гнойный насморк, на который, скорее всего, никто не обратил внимания.

Поняв, что выпихнуть копейку не получится, нос ее изолировал, окружив ринолитом. Но обычно попытки организма избавиться от чужеродного тела сопровождаются не только гноем, но и сильным запахом из-за развития бактериальной инфекции.

«Ему повезло. Внутричерепные и гнойно-септические осложнения могли быть в первый после попадания месяц. Потом, когда начинается изоляция инородного тела, уже бояться нечего. Еще ему повезло, что его на КТ, а не на МРТ отправили. Это аппарат, магнитное поле которого в десятки раз превышает мощность магнитного поля Земли. В каком направлении вышла бы монета из носа, никто не знает», — добавил медик.

Наркотики, магниты и кот

В марте 27-летний астрофизик из Мельбурнского университета случайно «намагнитил» нос, тестируя устройство для защиты от коронавируса. Дэниэль Рирдон хотел сделать ожерелье, не позволяющее людям трогать лицо руками. Сначала закреплял магниты на запястья. А затем зачем-то прилепил металлическую клипсу с магнитом к обеим ноздрям. Предметы притянулись в районе перегородки.

Ученый попробовал достать другим магнитом, но и тот втянулся внутрь. Неудача его не остановила, отмечали в The Guardian, и парень загнал в нос следующий магнит. К счастью, они у молодого человека закончились и девушка отвезла его в больницу. После этого случая Дэниэль решил переправить неуемную энергию с изобретений на домашний ремонт.

В украинском Львове из носа 17-летней девушки извлекли кусочек пломбы. За год до этого она лечила зубы и часть стоматологического материала попала ей в гайморову пазуху. Через некоторое время у барышни начались сильнейшие головные боли. Обезболивающие не помогали, а медики не могли установить причину, пока пациентку не направили на томограмму. После этого девушку прооперировали и удалили злосчастную пломбу из носа, сообщал информационный портал zaxid.net.

В августе 2020 года казанские медики вытащили из носа 31-летней женщины таракана. Как он туда попал, ни врачи, ни сама пациентка не понимают. Женщина говорит, что за 10 месяцев до операции у нее заложило нос, но что стало причиной этого, она не знает, писала kp.ru.

Все в той же Австралии 48-летний заключенный 18 лет сидел в тюрьме с наркотиками в носу. Когда-то давным-давно девушка передала ему капсулу с марихуаной во время свидания. Чтобы нычку не нашли, арестант засунул ее себе в ноздрю. А когда попытался достать, наоборот, пропихнул еще глубже. Мужчина решил, что капсула проскользнула в горло, и забыл о ней. Спустя годы он пожаловался на головные боли, многолетнюю заложенность носа и частые инфекции. Как сообщал Science Alert, наркотик, тоже окруженный ринолитом, из носа достали.

А в Нижнем Новгороде симпатичный кот Муллин тоже засунул, только не в нос, а сам нос куда не надо. Хвостатый решил проверить, откуда так вкусно пахнет рыбой, и в буквальном смысле попался на рыболовный крючок. К счастью, отмечает Telegram-канал «Нижний № 1», хозяева быстро отвезли бедолагу к ветеринарам. И «Айболиты» освободили любопытного котищу от снасти.