Трамп на стероидах. Чем лечат от коронавируса президента США?

Дональд Трамп начал принимать стероид дексаметазон для лечения COVID-19. Об этом рассказал лечащий врач главы США. Речь идет об «очень мощном» лекарстве. Препарат может влиять на мозг и провоцировать «маниакальное поведение». Почему его прописали президенту?

Дексаметазон при применении на ранних стадиях может даже ухудшить ситуацию, «заблокировав функционирование иммунитета», рассказал CBS врач Дэвид Агус.

«При применении на поздней стадии же он (препарат — прим. „360“) может лечить значительное воспаление легких, которое, как я предполагаю, у него (Дональда Трампа — прим. „360“) есть», — подчеркнул сказал медик.

В случае с президентом США дексаметазон применили уже после того, как уровень кислорода в организме главы государства упал до 93%, отметил лечащий врач политика Шон Конли, передает Associated Press. Каких-либо побочных эффектов медики пока не зафиксировали. Правда, по мнению некоторых специалистов, возраст и вес президента могут ухудшить его состояние во время болезни.

Это уже третье средство, которым лечат Трампа. Кроме дексаметазона, медики пускали в ход ремдесивир, который, по данным Business Insider, «дают госпитализированным пациентам с острой инфекцией», а также коктейль антител. Последнее лекарство пока не одобрил американский регулятор. Более того, его еще не тестировали в комплексе с указанными выше препаратами.

Тем не менее президент чувствует себя хорошо. «В настоящее время мы с командой очень довольны прогрессом», — сказал Конли. Причем похоже состояние Трампа улучшилось настолько, что он выкладывает в Сеть большое количество твитов на разные темы: фондовый рынок, налоги, права на оружие, космические силы, здравоохранение, аборты и так далее. Все это — в контексте выборов. Трамп выложил 18 твитов менее чем за час, призывая американцев голосовать. Регистрация на выборы во многих штатах подходит к концу. Похоже, действующий глава США воспользовался последним шансом переубедить сомневающихся.

Источник фото: twitter.com/realDonaldTrump

В пятницу 74-летний Трамп сообщил в Twitter, что вместе с женой получил положительные результаты тестов на COVID-19.

«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — заявил президент.

Это произошло после того, как глава США сообщил, что вместе с супругой переходит в режим самоизоляции, так как советница Трампа Хоуп Хикс заболела COVID-19. В итоге президента отправили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Сведения о состоянии Трампа были противоречивыми: пока личный врач рассказывал о прогрессе самочувствия главы США, чиновник администрации предупреждал, что ближайшие 48 часов могут стать критическими.