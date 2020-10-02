Дональд Трамп и компания. Коронавирус подхватывали лидеры, которые больше всех его отрицали

Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. Президент США не единственный мировой лидер, который заболел COVID-19.

Дональд Трамп

«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент.

Это произошло после того, как глава США сообщил, что вместе с супругой переходит в режим самоизоляции, так как советница Трампа Хоуп Хикс заболела COVID-19.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!» — написал тогда президент.

Врач при Белом доме Шон Конли отметил, что Трамп с супругой чувствуют себя хорошо. Они останутся в Белом доме до выздоровления. Тем временем за их самочувствием следит целая группа медиков.

Борис Джонсон

Скорейшего выздоровления Дональду Трампу и Мелании пожелал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сам переболел COVID-19.

«Мои наилучшие пожелания президенту Трампу и первой леди. Надеюсь, они оба быстро излечатся от коронавируса», — написал Джонсон в Twitter.

Премьер-министр рассказал, что заразился коронавирусом 27 марта. Через 10 дней чиновника положили в больницу Святого Томаса в Лондоне. 6 апреля состояние Джонсона ухудшилось. Тогда его перевели в отделение интенсивной терапии. Однако уже 13 апреля политика выписали.

Глава Великобритании поблагодарил медиков, уделив особое внимание медсестре и медбрату, дежурившим возле него в критические моменты. По словам премьера, после перенесенной болезни у него ухудшилось зрение.

После выздоровления он признал, что Лондон не сразу отреагировал на коронавирус достаточно серьезно. Еще в начале марта сам Джонсон рассказывал, как посещал госпиталь с больными и, несмотря на опасность, пожимал руки врачам.

Александр Лукашенко

В конце июля о том, что переболел COVID-19, сообщил и глава Белоруссии.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», — заявил Лукашенко во время посещения войсковой части №3214 внутренних войск МВД республики.

При этом в мае пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказывала, что у Лукашенко нет необходимости сдавать тесты на COVID-19, так как он хорошо себя чувствует.

Президент Бразилии

65-летний лидер Бразилии Жаир Болсонару заразился новым вирусом в начале июля. Тогда у политика поднялась температура, он чувствовал слабость. При этом легкие не пострадали.

В конце июля президент уже сообщил, что излечился. Он сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат, о чем Болсонару написал в Twitter, дополнив пост своим фото с поднятым вверх большим пальцем.

Интересно, что бразильский президент изначально отрицал опасность COVID-19. Он заявлял, что «какая-то там простуда» его «не возьмет», и отказывался вводить в стране ограничительные меры в связи с пандемией.

Князь Монако

Князь Монако принц Альберт II также перенес COVID-19. Он заразился в марте, став первым главой государства, заболевшим новым недугом. Находясь на лечении, он продолжал работать. Никаких осложнений в ходе болезни у политика не выявили.

К концу месяца князь уже излечился, как сообщили в заявлении, опубликованном на странице дворцового ведомства в Facebook.

«Правящий князь признан излечившимся и чувствует себя хорошо», — говорится в документе.

Источник фото: facebook.com/palaismonaco

Как политики спасаются от COVID-19?

Политики стараются соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть и не выпасть из рабочего режима. Например, Владимир Путин постарался минимизировать очное общение, а когда этого избежать нельзя, соблюдает социальную дистанцию. Более того, встретиться с российским лидером без предварительно сданного теста на COVID-19 невозможно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «АиФ».

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, в свою очередь, решил просто отказаться от рукопожатий. Однако канцлер страны Ангела Меркель, похоже, об этом не знала. Во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине она подошла к политику и протянула ему руку, чтобы поздороваться. Министр же знаком дал понять, что не желает прикасаться к даме.

Канцлер восприняла ситуацию с юмором. В итоге оба рассмеялись. Избегает рукопожатий и президент Франции Эммануэль Макрон.

Королева Великобритании не могла позволить себе совсем не прикасаться к подданным и пошла другим путем: Елизавета II впервые за много лет провела традиционное вручение наград в перчатках.

Другие видные деятели пошли дальше и придумали альтернативу приветствию с помощью рук. Например, глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в Вене поздоровались ногами, а губернатор штата Небраска Джон Риккетс и предложил здороваться с коллегами локтями.