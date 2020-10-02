Дональд Трамп и компания. Коронавирус подхватывали лидеры, которые больше всех его отрицали
Дональд Трамп
«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент.
Это произошло после того, как глава США сообщил, что вместе с супругой переходит в режим самоизоляции, так как советница Трампа Хоуп Хикс заболела COVID-19.
«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!» — написал тогда президент.
Врач при Белом доме Шон Конли отметил, что Трамп с супругой чувствуют себя хорошо. Они останутся в Белом доме до выздоровления. Тем временем за их самочувствием следит целая группа медиков.
Борис Джонсон
Скорейшего выздоровления Дональду Трампу и Мелании пожелал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сам переболел COVID-19.
«Мои наилучшие пожелания президенту Трампу и первой леди. Надеюсь, они оба быстро излечатся от коронавируса», — написал Джонсон в Twitter.
Премьер-министр рассказал, что заразился коронавирусом 27 марта. Через 10 дней чиновника положили в больницу Святого Томаса в Лондоне. 6 апреля состояние Джонсона ухудшилось. Тогда его перевели в отделение интенсивной терапии. Однако уже 13 апреля политика выписали.
Глава Великобритании поблагодарил медиков, уделив особое внимание медсестре и медбрату, дежурившим возле него в критические моменты. По словам премьера, после перенесенной болезни у него ухудшилось зрение.
После выздоровления он признал, что Лондон не сразу отреагировал на коронавирус достаточно серьезно. Еще в начале марта сам Джонсон рассказывал, как посещал госпиталь с больными и, несмотря на опасность, пожимал руки врачам.
Александр Лукашенко
В конце июля о том, что переболел COVID-19, сообщил и глава Белоруссии.
«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», — заявил Лукашенко во время посещения войсковой части №3214 внутренних войск МВД республики.
При этом в мае пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказывала, что у Лукашенко нет необходимости сдавать тесты на COVID-19, так как он хорошо себя чувствует.
Президент Бразилии
65-летний лидер Бразилии Жаир Болсонару заразился новым вирусом в начале июля. Тогда у политика поднялась температура, он чувствовал слабость. При этом легкие не пострадали.
В конце июля президент уже сообщил, что излечился. Он сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат, о чем Болсонару написал в Twitter, дополнив пост своим фото с поднятым вверх большим пальцем.
Интересно, что бразильский президент изначально отрицал опасность COVID-19. Он заявлял, что «какая-то там простуда» его «не возьмет», и отказывался вводить в стране ограничительные меры в связи с пандемией.
Князь Монако
Князь Монако принц Альберт II также перенес COVID-19. Он заразился в марте, став первым главой государства, заболевшим новым недугом. Находясь на лечении, он продолжал работать. Никаких осложнений в ходе болезни у политика не выявили.
К концу месяца князь уже излечился, как сообщили в заявлении, опубликованном на странице дворцового ведомства в Facebook.
«Правящий князь признан излечившимся и чувствует себя хорошо», — говорится в документе.
Как политики спасаются от COVID-19?
Политики стараются соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть и не выпасть из рабочего режима. Например, Владимир Путин постарался минимизировать очное общение, а когда этого избежать нельзя, соблюдает социальную дистанцию. Более того, встретиться с российским лидером без предварительно сданного теста на COVID-19 невозможно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «АиФ».
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, в свою очередь, решил просто отказаться от рукопожатий. Однако канцлер страны Ангела Меркель, похоже, об этом не знала. Во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине она подошла к политику и протянула ему руку, чтобы поздороваться. Министр же знаком дал понять, что не желает прикасаться к даме.
Канцлер восприняла ситуацию с юмором. В итоге оба рассмеялись. Избегает рукопожатий и президент Франции Эммануэль Макрон.
Королева Великобритании не могла позволить себе совсем не прикасаться к подданным и пошла другим путем: Елизавета II впервые за много лет провела традиционное вручение наград в перчатках.
Другие видные деятели пошли дальше и придумали альтернативу приветствию с помощью рук. Например, глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в Вене поздоровались ногами, а губернатор штата Небраска Джон Риккетс и предложил здороваться с коллегами локтями.