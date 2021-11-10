Жертва мага-педофила из Долгопрудного согласилась на истязания ради помощи матери

В Подмосковье начался судебный процесс над предполагаемым магом-педофилом Сергеем П. Одной из его жертв стал 15-летний мальчик: мужчина всячески истязал подростка. Мать юноши рассказала «360», что сын пошел на это ради ее исцеления.

Дело мужчины рассмотрит Долгопрудненский суд. Следствие считает, что он порядка 80 раз ударил мальчика плетью и выжег на его теле воском пятиконечную звезду. Сам мужчина преподносил жуткое действо как обряд посвящения в магистров черной магии.

Мать подростка Инна Л. пояснила, что узнала о случившемся с ее ребенком зимой 2021 года.

«Заставила его поднять футболку и увидела, что у меня ребенок весь истерзанный — у него все тело в шрамах и ожогах», — сказала она.

Семья обратилась в полицию, и в итоге юноша показал место происшествия. По словам матери, подозреваемый не только заставил парня истязать себя, но и мастурбировал ему и занялся оральным сексом.

«Мой ребенок пострадал очень сильно, на сегодняшний день у него страшные панические атаки. <…> Мы его бережем как можем», — добавила Инна, заметив, что с мальчиком работают врачи — психологи и психиатры.

С предполагаемым педофилом парень, как он рассказал родным, познакомился в 2020 году. Мужчина написал школьнику в соцсети и представился магом.

Общался с моим ребенком, находясь на зоне. И есть свидетели, которые об этом говорят», — подчеркнула мать ребенка.

Подросток тогда переживал по поводу болезни матери и согласился на предложение педофила.

«Он сказал, мол, если ты сможешь вылечить мою маму, я тебе поверю. В тот момент я как раз пошла на поправку», — вспомнила женщина.

Мать подростка добавила, что впоследствии предполагаемый педофил требовал от ее сына пройти некий опрос, и якобы обещал книгу исполнения желаний. В том самом опросе, заявила женщина, было указано условие — самоистязание на камеру, чтобы выступила кровь, и самоудовлетворение на камеру.

Под влияние лже-мага, сказала она, сначала попали около 30 подростков. К 2021 году их осталось порядка шести.