Тигрицу-людоеда застрелили в Хабаровском крае. На нападения животных провоцирует сам человек

Вечером 31 января в Хабаровском крае застрелили тигрицу, которая, как считают в хабаровском Минприроды, оторвала голову человеку и пыталась убить еще одного. Эти животные злопамятные: если тигра обидел человек, он будет помнить его как врага.

Фатальное нападение

Минприроды рассказало, что 9 января тигр убил человека в верховье реки Буту Ванинского района в тайге. В момент нападения молодой человек был без оружия. Его тело нашли без головы.

После этого в течение трех с половиной недель в районе проводилась операция по отлову хищника. 31 января тигрицу застрелили, сообщили в пресс-службе Минприроды Хабаровского края. Это произошло в 200 метрах от метеостанции «Мопау», когда тигрица пыталась напасть на сотрудника ведомства.

Представители семейства кошачьих часто нападают на людей. Много случаев было в 2019 году. В июле в Приморском крае тигр атаковал безоружного человека. Сразу после этого хищник скрылся, а пострадавшего доставили в больницу с ранами на голове.

В феврале 2019-го амурский тигр напал на еще одного жителя Приморья. Мужчина получил рваные раны головы, лица и рук. Его доставили в больницу Красноармейского района Приморского края. Глава «Центра „Амурский тигр“» Сергей Арамилев тогда сказал, что тигры просто так не нападают на людей. Вероятно, пострадавший спровоцировал хищника, выстрелив в него во время охоты.

В марте 2019 года в поселке Золотой, в районе имени Лазо, Хабаровского края местный житель услышал странные звуки, доносившиеся из коровника, и пошел проверить, что происходит. Внутри он нашел тигра и раненую корову. Он пытался отбиться от хищника вилами, но это эффекта не дало. Он взял ружье, выстрелил и убил животное. В комитете охотничьего хозяйства сказали, что в таких ситуациях виноваты люди. Жители деревень и сел часто спускают собак с поводка, игнорируя рекомендации комитета. А это приманивает хищников.

Отлов не по плану

Главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко объяснил «360», что намеренно тигров специалисты не убивают. Они получают разрешение на отлов, который подразумевает последующее перемещение хищника. Однако бывают ситуации, когда перед зоозащитниками стоит выбор: тигр или жизнь.

Что-то может пойти не так. Данная ситуация — наверное, что-то пошло не так, потому что люди, которые занимались минимизацией этого конфликта, по-честному пытались ее (тигрицу — прим. ред.) поймать в течение трех недель. Но все-таки произошел какой-то бросок, нападение. Естественно, тигр — опасный хищник Павел Фоменко.

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Тем более эта ситуация произошла на северной границе ареалов обитания амурского тигра. Жизнь хищников в этих краях довольно тяжелая — там мало еды. Например, в южных ареалах есть кабаны. В северных их нет. Там есть лоси, но для тигра это слишком тяжелая добыча.

По словам Фоменко, на северных территориях конфликтов с тиграми больше, чем в центральной части или на юге. Там ситуацию контролирует специальная бригада — группа по минимизации конфликтов с крупными хищниками. Они реагируют на все конфликтные случаи с дикими животными.

Хищник и человек всегда были в конфликте. Даже в наше время это правило работает, но человек пытается гармонизировать эти отношения. Это не всегда удается, потому что люди это перемирие и нарушают.

90% нападений тигра на человека спровоцированы самим человеком. Зачастую не тем, на которого нападают, а каким-нибудь идиотом, который когда-то стрелял в тигра, ранил его, и больной тигр не может добыть для себя пропитание и ищет легкую добычу. Легкая добыча — это человек, домашнее животное Павел Фоменко.

Фоменко обратил внимание на то, что в последние лет 20 перед специальными службами отлова не стояло задачи убить опасного хищника. Тигры-людоеды отлавливались и перемещались. Убийство — это вынужденная мера, если гуманно поступить с хищником просто невозможно.

Тигры изначально были людоедами. Любопытно, что в процессе эволюции начался как бы искусственный отбор хищников, так как тигры, которые нападали на людей, умирали от руки наших предков. В итоге сейчас мы имеем популяцию этих хищников, которая научилась не убивать людей. Но чрезвычайные случаи бывают, и спровоцированы они зачастую человеком.

По словам Фоменко, ситуация в России с конфликтностью тигров находится в «нормах средней статистики». Но она довольно страшная: тигр убивает одного человека в 2,5 года. Однако это не совсем справедливо на фоне других данных: например, медведь убивает за это же время 10 человек, отметил Фоменко.