Тигр загрыз охотника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчину растерзал хищник. Молодой охотник мог стать жертвой тигра. Его отловом уже занялись представители Минприроды.

Нападение животного произошло в Ванинском районе, уточнило ИА «Хабаровский край сегодня». Местного жителя нашли погибшим в верховьях реки Буты.

Охотник 1190 года рождения отправился на промысел и исчез. Его родственники обратились в полицию, на место происшествия отправили поисковую группу. Тело погибшего обнаружил его отец.

«Выехали охотоведы во главе с начальником отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрием Колпаком», — заметили в краевом Минприроды.

В пресс-службе министерства, добавил «Интерфакс», пока не назвали точной причины смерти молодого человека.

«С большой долей вероятности это было нападение тигра. Представители Минприроды уже занимаются отловом хищника», — заметили в ведомстве. Специалисты обследуют место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

На территории Хабаровского края, по данным министерства, живут более 100 амурских тигров. В начале декабря под колесами авто погибла самка этого хищника.