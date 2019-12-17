Технологию 60-х выдают за революцию. Зачем США хвастаются разработкой прошлого века?

В США заявили, способны доставить человека из любой точки планеты в другую менее чем за час. По словам генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Стивена Кваста, в Америке разрабатывают революционную технологию, которая не имеет никакого отношения к уже существующим способам путешествия. «360» разбирается, о чем именно может идти речь.

Такое заявление Кваст сделал в ходе своего выступления с лекцией в колледже Хиллсдейл, который находится в округе Колумбия. Его слова процитировало издание The Drive.

«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не связана с развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на Земле в любое другое место менее чем за час», — сказал Кваст, подчеркнув, что разработки США могут сделать все существующие сейчас аэрокосмические возможности устаревшими.

Революция 60-х годов

Специалист по связям с общественностью Dauria Aerospace Виталий Егоров, который известен как научно-популярный блогер Зеленый Кот и автор проекта «Открытый космос» отметил, что не стоит раньше времени обращать внимание на это заявление.

«Это сказал лишь один генерал, который сейчас уже в отставке, в какой-то лекции для студентов, поэтому серьезно относиться к этой новости в принципе не надо. Смысл в том, что это не Америка объявила специально: мы будем запускать людей. Это не Трамп сказал, это сказал лишь какой-то генерал ВВС. Который, может быть, сам этого ничего не видел, может быть где-то что-то услышал», — пояснил он.

Егоров подчеркнул, что в случае, если его слова соответствуют действительности, в них нет никакой сенсации — его заявление не противоречит законам физики, возможностям современной науки, техники и космонавтики.

Эксперт подчеркнул, что возможность безопасной отправки человека в любую точку Земли менее чем за час существует уже давно. Она стала доступна многим странам — не только США — еще в 1961 году.

1961 год, как вы наверное поняли, это первый полет Юрия Гагарина. Он за полтора часа Землю полностью обогнул. Соответственно, в течении часа он имел возможность долететь до любой точки земли. Так что здесь Американское военное ведомство ничего особенного не получило. Такие возможности были, такие возможности есть, здесь никаких инопланетных технологий нет Виталий Егоров Специалист по связям с общественностью Dauria Aerospace

Big Falcon Rocket. Источник фото: SpaceX

Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев считает, что речь идет о ракете Илона Маска Big Falcon Rocket. Компания SpaceX еще в 2017 году заявила о том, что эта ракета будет приспособлена для пассажирских перевозок, и сможет доставлять людей из одной точки Земли в другую менее чем за час.

«Ракетой, теоретически, можно человека доставить за час в любую точку земного шара. По крайней мере, саму ракету можно доставить за час в любую точку земного шара. Ракеты, уходящие в космос, они оборот вокруг Земли делают за час примерно. Соответственно, за полчаса, она может половину Земли пересечь», — пояснил Богачев.

Он отметил, что теоретически это возможно, однако подчеркнул, что SpaceX, как и любая другая компания, должна время от времени заявлять о том, что разрабатывает какой-либо инновационный продукт.

«Конечно, сейчас там в космос запускают и пенсионеров периодически, есть космический туризм. Но в целом взлет ракеты и посадка — довольно сильно воздействуют на организм. Они же не говорят, что будут продавать. Способны доставить за час. Значит они способны», — заключил он.

Невыгодное изобретение

Богачев также подчеркнул, что такой способ путешествия вряд ли будет пользоваться популярностью, несмотря на свою скорость. Проблема заключается в том, что одна ракета способна перевезти за раз около 20 пассажиров. Однако ее запуск обходится в миллионы рублей. Таким образом, каждый пассажир должен будет отдать за билет для такого путешествия несколько миллионов рублей.

Похожего мнения придерживается и Виталий Егоров. Он отметил, что еще в 1960-е годы прошлого века, когда эти технологии только появились, они не были востребованы.

«Если кому-то и может такое понадобиться, то только, действительно, военным. Для гражданского использования это будет слишком дорого, слишком опасно, слишком нерационально», — пояснил он.

Великая космическая война — реальность или вымысел?

Издание The Drive задалось вопросом, к чему приведет подобное изобретение США — к новой космической гонке, которая пойдет на пользу людям, или же к началу «первой великой космической войны?».

Виталий Егоров уверен, что изобретение — если оно действительно есть — никак не повлияет на развитие космической войны между странами.

«Никаких условий это не открывает. Возможности были давно, и если бы была реальная потребность такого — уж в холодную войну бы, во времена советско-американского противостояния, когда все было гораздо серьезнее, чем сейчас между Америкой и Россией, или между Америкой и Китаем. Если уж тогда этому не нашли применения, хотя имели такую техническую возможность и в Советском Союзе, и в Америке, то и говорить, что она сейчас будет востребована, нет никаких оснований», — подчеркнул эксперт.