Школьный сторож Надежда Чекмарева заняла пост главы администрации поселка Новоомский в Омской области. За ее назначение проголосовали шесть из десяти депутатов местного сельсовета. Чекмарева была «техническим кандидатом», но смогла обойти действующего главу Артура Лена. Местный депутат Александр Дождиков уже заявил, что победа женщины — это результат протестного голосования.

Изначально на должность главы поселения претендовали три кандидата: занимавший ее с 2006 года Артур Лен, директор хозяйственного управления администрации Наталья Пекай и сторож местной школы Надежда Чекмарева.

Но Пекай в финал не прошла, несмотря на «здравую программу».

«У нее вполне здравая программа. В отличие от Артура Владимировича (Лена — прим. ред.) она даже с депутатами, с нами, совещалась […] То есть она человек, который действительно болеет за поселок», — рассказал в беседе с РЕН ТВ депутат совета Новоомского поселения Омского района Александр Дождиков. Он также добавил, что Пекай очень много работает, и фактически даже выполняла в сложных ситуациях некоторые функции главы.

Район возмутило решение комиссии отстранить кандидатуру Пекай. По мнению депутата, этим вопросом следует заняться прокуратуре. Дождиков считает, что на этапе конкурсной комиссии имели место махинации.

Чиновники стали отдавать свои голоса за Чекмареву, которая должна была стать «техническим кандидатом», поскольку голосовать «против всех» было нельзя.

Представитель администрации сельского поселения в разговоре с ТАСС подтвердил, что Чекмарева действительно была «техническим кандидатом».

«Сама сказала: „Что это было?“»

Дождиков уточнил, что голоса распределились так: четыре — за Лена, и шесть — за Чекмареву.

«Чекмарева сама сказала: „Что это было?“, Лен на словах выразил благодарность депутатам за их работу. Внешне своего шока не показал», — отметил Дождиков в разговоре с «БК55».

«В поселке газа нет. Может решит»

По словам знакомых Чекмаревой, все и в школе, и во всем поселке в шоке от результатов голосования.

«Мы сегодня все узнали. Все, прямо если сказать, *** (удивились). Не знаю даже, как это все будет», — рассказал изданию «Подъем» коллега Чекмаревой сторож Новоомской школы Илья Денисов. Он также добавил, что с поста школьного сторожа женщина пока не увольнялась.

«Человек она хороший, положительный. Отношения у нее со всеми очень даже хорошие. Вот главная проблема в поселке — газа нет. Может, она ее решит», — заключил Денисов.

Новоомское поселение включает в себя четыре населенных пункта и прилегает к юго-западной окраине Омска. В нем проживает почти семь тысяч человек.

Уборщица, сторож… Кто еще?

В этом году это не первый случай, когда побеждает «технический кандидат». Уборщица Марина Удгодская стала главой сельского поселения в Костромской области. По ее словам, в выборах ее попросил поучаствовать бывший глава поселения Николай Локтев.

Николая Сергеевича [Локтева] я очень уважаю. Он пришел ко мне и попросил, и я пошла ему навстречу, пошла на выборы вторым кандидатом, потому что выборы не состоялись бы, если бы был один кандидат… И все, и выиграла Марина Удгодская

1 октября она вступила в должность официально. Как потом рассказали местные депутаты, ее зарплата выросла в 10 раз — когда она убирала помещения администрации поселения, получала около трех тысяч рублей, теперь Угодская зарабатывает около 30 тысяч рублей.

Голосование проходило 13 сентября. На выборах Удгодскую поддержали 87 жителей, а ее соперника Локтева — 48. В итоге бывшая уборщица набрала 61,7% голосов, что обеспечило ей победу.