«Попросил и я пошла»: победившая на выборах уборщица раскрыла причины участия в голосовании

Уборщина Марина Удгодская стала главой сельского поселения в Костромской области. По ее словам, в выборах ее попросил поучаствовать бывший глава поселения Николай Локтев.

«Николая Сергеевича [Локтева] я очень уважаю. Он пришел ко мне и попросил, и я пошла ему навстречу, пошла на выборы вторым кандидатом, потому что выборы не состоялись бы, если бы был один кандидат… И все, и выиграла», — рассказала Удгодская. Ее слова привело РИА «Новости».

Официальная церемония вступления в должность главы Повалихинского сельского поселения проходила 1 октября в администрации района. На мероприятии Марине Удгодской и остальным новым главам поселений вручили удостоверения о победе на выборах. Само голосование проходило 13 сентября.

На выборах Удгодскую поддержали 87 жителей, а ее соперника Локтева — 48. В итоге бывшая уборщица набрала 61,7% голосов, что обеспечило ей победу.

Согласно данным облизбиркома, Марина Удгодская родилась в 1985 году. Она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. Перед выборами работала уборщицей в сельской администрации. Удгодская воспитывает двух детей и держит большое хозяйство.