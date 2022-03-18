«Те, кто не смог сделать карьеру в армии». Что известно о наемниках из Forward Observations Group и почему они бегут

В Сети появилась информация о бегстве с Украины наемников одной из ведущих американских ЧВК — Forward Observations Group. Большую их часть уничтожили во время удара российскими силами по Яворовскому полигону под Львовом. Другие, уверены пользователи, уже сбежали домой. Условия на Украине оказались слишком суровыми для американцев, уверены специалисты.

Именитые американские наемники бегут с Украины

В группах социальной сети «ВКонтакте», а также в Telegram-каналах появились данные о бегстве наемников американской ЧВК Forward Observations Group с территории Украины. К публикациям добавили скрин из якобы Instagram ЧВК, где сами наемники заявили о своем уходе.

«Мы вернулись с миссии, которая длилась несколько дней, и увидели очень печальные новости. Некоторые из наших друзей, бывших учителей и просто знакомых погибли… Покойтесь с миром, братья», — цитирует публикацию издание SUNA.

По словам пользователей, наемникам нанес сильный урон удар по Яворовскому полигону, который находится под Львовом. Там уничтожили порядка 180 элитных наемников из разных стран и крупную партию вооружений.

«Интенсивность боевых действий очень высокая. <…> Несут потери подразделения. Знаменитые форварды, которые имеют <…> популярный Instagram, отсюда уехали и написали в нем, что закончили свою миссию. Здесь все-таки не Ирак и не Сирия, где противник более слабый технически», — заявили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF Z MEDAL.

Там же добавили, что наемники из Forward Observations Group больше работали над созданием контента для социальных сетей, чем участвовали в реальных боевых действиях.

«Форварды, как всегда, приехали, сделали кучу красивых видео и фото, и на самом интересном решили покинуть страну, судя по их текстам. Теперь будут рассказывать, <…> как они круто воевали. После первых серьезных обстрелов эти красивые ребята просто решили уехать из страны, где идет конфликт. Так что не ведитесь на американских спецназовцев», — отметили в канале.

Что такое Forward Observations Group

Forward Observations Group основал Деррик Бейлс, бывший американский пехотинец, который ранее служил в Афганистане. Организация изначально начиналась как некий бренд образа жизни, на сайте компании продавали тактические снасти.

Источник фото: forwardobservations.com

Однако позже группа отправилась на Украину, чтобы установить там связи с местными бойцами и снять фото и видео. При этом наемники попали туда раньше, чем началась спецоперация. Еще в январе группа в Instаgrаm опубликовала бравурный ролик с названием: «На передовой в Донецке».

В кадре не было боевых действий, но приехавшие в зону конфликта люди явно не были туристами. Тем временем на шевронах группы было изображено каноэ. На сленге американских военных оно означает способ убийства, когда жертве стреляют в голову в упор, стоя прямо над телом. При этом форма черепа становится похожей на каноэ.

После этого в аккаунте появилась еще серия фото и видео с геотегами, показывающими, что мужчины находятся в Донбассе. Американцы в боевом снаряжении, очевидно, осматривали боевые позиции и окопы украинской армии.

На данный момент ссылка на аккаунт Instagram, указанная на сайте организации, не работает. Тем временем в соцсети появилась новая группа под этим же названием. В шапке профиля — ссылка на сайт Forward Observations Group. У этого аккаунта уже более 30 тысяч подписчиков и всего одно фото.

Источник фото: Instagram/forwardobservations2.0

Об этой организации ходит множество слухов — от историй о командировках в другие страны до причастности к деятельности сатанистов. Кто-то говорит, что это организованная ЧВК, кто-то — что это просто небольшая группа друзей: порядка 20 человек. Однако правду сейчас не узнать. Об этом «360» рассказал военный журналист Алексей Борзенко.

«Это те, кто не смог сделать карьеру в армии, кто ушел в теневые структуры. Наемники часто охраняют такие структуры, которые связаны с наркотиками, с оружием. Время от времени ездят, чтобы заработать», — подчеркнул он.

Почему наемники бегут с Украины

После удара по полигону подо Львовом поездки наемников на Украину стали пользоваться дурной славой, заявил Борзенко.

«Во-первых, рассказали те, кто уехал после удара. Во-вторых, там нет условий для пребывания наемников. Обычно они где-то воюют, а потом возвращаются в нормальные гостиницы, в нормальные бары, рестораны, к девочкам. А к этому они не привыкли, поэтому они бегут», — отметил Борзенко.

Он подчеркнул, какие бы деньги ни были, но жизнь важнее. Украина не Африка. Россия показала наемникам, что они будут уничтожаться.

«Им дают половину, а вторую дают по возвращении. Контракт на 2-3 недели. Если ты погиб, то никакие деньги никому не приходят. <…> Это все сарафанное радио интернет разносит, они все смотрят. У них есть связь, телефон, по которому можно всегда связать с домом, с теми, кто завербовал. Если кто-то отдельно побежал, то побегут все сейчас», — пояснил Борзенко.

По его словам, наемники нигде не будут говорить, что убежали. Максимум — будут жаловаться на Украину в соцсетях.

«Их звали на банкет, а они пришли на пустое поле, где нужно воевать», — заключил Борзенко.