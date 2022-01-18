Между Россией и Грузией. Тамаре Гвердцители исполнилось 60

Тамаре Гвердцители 18 января исполняется 60 лет. С детства артистка занималась музыкой и стала профессионалом еще в юности. За ее плечами несколько почетных наград и выступления по всему миру. Непростые отношения России и родной для Гвердцители Грузии не могли не сказаться на артистке. Однако певица всегда проводила грань между политикой и культурой.

Выступления с детства

Будущая певица родилась в Тбилиси в семье советского кибернетика и учительницы русского языка и литературы. Отец происходил из древнего грузинского рода, а мать была уроженкой Одессы, попавшей в эвакуацию. Именно по инициативе матери дочь пошла учиться в музыкальную школу при Тбилисской консерватории.

В девять лет начинающая певица вошла в состав ВИА «Мзиури» и гастролировала с детским ансамблем по бывшему СССР. Коллектив исполнял песни на русском, английском и грузинском языках. После окончания школы Гвердцители выбирала между консерваторией и театральным институтом. Мама посоветовала отдать предпочтение классу фортепиано и композиции.

Еще до получения диплома Гвердцители блистала на сцене. Во время летних Олимпийских игр в Москве вместе с ансамблем «Мзиури» она пела на концертах. В 19 лет стала лауреатом премии международного конкурса «Красная гвоздика» и участвовала в конкурсе популярной музыки в Дрездене в 1982 году. В 20 лет девушка записала первую пластинку.

К концу 1980-х Гвердцители стала заслуженной артисткой грузинской ССР и побеждала на вокальных конкурсах. Ее талант оценили по заслугам, и в 1991 году певицу пригласили в Париж, где с ней познакомился французский композитор Мишель Легран, который писал музыку к фильму «Шербурские зонтики». В том же году в парижской «Олимпии» они вместе дали концерт. На исполнительницу обратил внимание и другой гений — Жан Дрежак, работавший еще с Эдит Пиаф.

После распада СССР артистка продолжила покорять сцену в разных странах.

Участие в шоу и награды

Тамара Гвердцители участвовала в музыкальных шоу и часто становилась членом жюри. В 2007 году в паре с Дмитрием Дюжевым она выступала в программе «Две звезды», а в 2014-м сидела в жюри украинского конкурса «Голоса страны». В России артистка была наставницей в программе «Голос. 60+». В прошлом году певица также участвовала в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1».

С 2015 года артистку приглашали на международный фестиваль «Спасская башня». На одном из них она выступала вместе с французской певицей Мирей Матье. Известные на весь мир певицы пели песню «Вечная любовь» на церемонии закрытия.

Исполнительницу удостоили многих наград за ее творческую деятельность. В 1991 году она стала народной артисткой Грузии, а в 2004-м певицу удостоили звания народной артистки России. В 2010 году ее наградили орденом Почета за вклад в развитие многонациональной культуры и укрепления дружбы.

Непростые отношения России и Грузии

С 2000 года Гвердцители стала гражданкой России, но родную Грузию артистка не забывает.

«Родной Тбилиси, там я оживаю. Каждый человек, возвращаясь к своим истокам, становится немножко лучше», — рассказала артистка в интервью Sputnik «Грузия».

В Грузии работает фонд артистки, который помогает бездомным людям, а в 2015 году певица участвовала в благотворительном мероприятии в помощь пострадавшим от наводнения в Тбилиси.

Тамара Гвердцители старалась не комментировать обострения российско-грузинских отношений. В 2019 году в Тбилиси началась волна протестов из-за приезда депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Оппозиционно настроенные грузины сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия, где Гаврилов был председателем. Митинги начали перерастать в беспорядки.

Тогда же другие грузинские артисты начали отменять выступления в России. Одной из них стала певица Нино Катамадзе. Ее решение поддержал певец Вахтанг Кикабидзе, который долгое время отказывается выступать в России. Однако Тамара Гвердцители воздерживалась от однозначных комментариев и четко разделяла политику и культурную жизнь.

«Я не могу комментировать ничьи политические решения и поступки. <…> Культура никогда не должна прощаться с той или иной страной. Она просто продолжает жить», — рассказывала артистка в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом артистка призналась, что запрет на авиасообщение между Россией и Грузией ее удручает. Она отметила, что в стране много ее родственников и близких людей. После запрета ей пришлось добираться до Грузии другими путями.

По словам Гвердцители, она сильно переживает за отношения между двумя странами, но не собирается к чему-то агитировать ни одну из сторон, написал Sobesednik.ru.