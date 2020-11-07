Нетрезвого подростка заподозрили в утоплении девушки в Каменске-Уральском. Дело так и не завели, а ребенка не вернуть

Этим летом пьяный подросток, по предварительным данным, утопил 16-летнюю девушку на карьере в Свердловской области. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, хотя свидетели давали показания против парня. По словам семьи погибшей девочки, следователь халатно отнесся к расследованию и теперь скрывается от родных.

Жительница Каменска-Уральского Светлана этим летом была беременна третьим ребенком. Когда 10 июня у нее начались ложные схватки, Светлана отправила 16-летнюю дочь Катю и 11-летнего сына к бабушке, а сама уехала в роддом. Дети отпросились погулять и отправились купаться на карьер, рассказала «360» тетя погибшей Яна. Девушка не умела плавать, поэтому купаться не стала, а бродила вдоль берега на мелководье.

Через некоторое время на пляж приехал 13-летний парень. Как рассказали женщине очевидцы, подросток напился пива с энергетиками, схватил девочку за шею и потащил в воду.

«Она начала барахтаться, кричать. Очевидцы подумали сначала, что это шутка такая у них. Потом он ее взял на руки, понес на глубину и там оступился. Она его начала хватать, царапать руками, и он ее пнул ногой в грудную клетку. И из-за того, что он ее пнул, я так думаю, она и утонула», — добавила Яна.

Сам подросток рассказывал о том, что оступился в воде, а ногой в грудь ударил девушку случайно, пытаясь самостоятельно выплыть. По некоторым данным, свидетели подтверждают эту версию.

«Их начало засасывать, они стали паниковать, парень оттолкнул девочку. Он был под водой, уже воздуха очень мало», — пишет местная жительница Екатерина в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский»

Также было предположение о том, что, провалившись ногой в яму, мальчик потерял сознание, а очнулся уже на берегу.

Никто не помог

С разрешения матери «360» побеседовал с братом Кати, видевшим ее смерть. Мальчик хорошо знаком с подростком, которого семья винит в смерти сестры. Они не раз гуляли вместе в их дворе, хотя парень живет на другой улице.

Катя. Фото опубликовано с разрешения матери.

«Она ноги мочила, а он попил энергетик с пивом и пошел купаться. И ее с собой забрал. Да, она не умела [плавать], он ее еще за шею брал. Она кричала: „Помогите, отпусти меня!“ А он ничего [не говорил], он просто ее тащил туда», — рассказал мальчик.

Несмотря на просьбы о помощи, никто из присутствующих за девушку не вступился. Защитить ее пытались брат и его друг, который тоже не умел плавать. Но помочь дети так не смогли.

«Он выходит из воды и говорит: „Вызывайте МЧС“. Я его толкаю, говорю: „Где моя сестра?“ Мы вызвали МЧС, потом я поехал на велике домой за мамой. Мы дождались папу и поехали туда, [на карьер]», — добавил мальчик.

«Ничего не докажешь»

Несмотря на то, что все произошло на глазах у свидетелей, в возбуждении уголовного дела семье погибшей отказали, сообщила «360» мать Кати Светлана. Представитель ведомства пояснил, что допросил свидетелей и счел, что подросток ни в чем не виноват, преступления не было. Но, по мнению женщины, следователь побеседовал только с теми, кого ему было «выгодно опрашивать».

Катя и Светлана. Фото опубликовано с разрешения матери.

«Все свидетели, которых он не опросил, говорят, что она сама не пошла в воду, что он ее насильно потащил, а она говорила: „Отпусти, я не умею плавать“. Это однозначно же, он причинил смерть по неосторожности. Если бы он ее не взял, она бы сама в воду не зашла. А они не видят [ничего], чтобы привлечь мальчика к ответственности», — сообщила женщина.

Два месяца семья не могла узнать результаты экспертиз. По словам Светланы, следователь не выходил на контакт ни с родными, ни с их адвокатом. Мать Кати вспомнила, что он заявил, будто забыл заказать исследование эпителия из-под ногтей Кати.

«Он сказал: „Ой, простите, я ее забыл заказать. Но похороны же уже прошли, мы же эксгумацию не будем делать“. Типа, уже ничего не докажешь. Адвокат подал апелляцию — и до сих пор тишина. Следователь все наши номера добавил в черный список, сестра приезжает туда, в полицию, а их дальше вахты не пускают. Начальника нет, следователя нет — никого нет», — пояснила тетя Яна.

«Как будто так и надо»

Через шесть дней после смерти Кати у Светланы родился третий ребенок. Но женщина намерена добиться справедливости для своей дочери.

«Дальше будем жалобы составлять. Мы думаем, если как-то огласке предать, они (следователи — прим. ред.) хоть как-то зашевелятся, хоть что-то нам пояснят. Они вообще ничего нам не поясняют, как будто так и надо», — заключила Яна.

Семья подозреваемого на контакт с родными Кати тоже не выходила, рассказала женщина. А сам подросток заявил, что Катю в воду не тащил, а девушка якобы сама залезла к нему на руки.

Однако родные говорят, что у них есть видеоролик, на котором слышно, как кто-то кричит: «Куда ты ее потащил?» Это значит, что люди видели, что девочка идет в воду не по своей воле. Но следователь, по словам семьи Кати, это видео даже не изучил. В Следственном комитете этот скандал еще не комментировали.