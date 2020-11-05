Семья уральской школьницы, которую утопил пьяный подросток, подала жалобу на следователя

Подросток утопил 16-летнюю школьницу на глазах у отдыхающих на затопленном карьере в Каменск-Уральском. Через несколько месяцев следователь прислал родным погибшей отказ в возбуждении уголовного дела. Родственники не согласились с этим и подали на него жалобы.

Об этом рассказал сайт E1.RU.

Издание уточнило, что 16-летняя девушка не умела плавать. 10 июня 2020 года она гуляла возле карьера и встретила 13-летнего мальчика. Подросток, который до этого выпил пиво с энергетиками, затащил девушку на глубину — он был гораздо сильнее ее.

Все это видели свидетели. Они рассказали, что школьница просила ее отпустить и пыталась встать, но не успела. В какой-то момент подросток, который тоже не умел плавать, угодил ногой в яму и начал тонуть. Путаясь выбраться на берег, он ударил девушку ногой — к тому моменту она ушла под воду и пыталась уцепиться за него, чтобы всплыть. Парень смог выбраться, но никому не сказал про девушку, которая осталась там.

Водолазы быстро нашли тело школьницы. Экспертиза показала, что она умерла из-за перекрытия дыхательных путей. Родные девочки уверены, что случившиеся попадает под статью о причинении смерти по неосторожности, однако следователь отказал в возбуждении уголовного дела.

Тетя погибшей уверена, что он не собирался начинать расследование, а лишь обманывал родных.

«Он нам два месяца говорил, что ждет результаты криминалистической экспертизы, связанной с исследованием частиц под ногтями. И сейчас говорит нам: „А я забыл ее заказать“. Как так? <…> Он просто обманул нас всех, а сейчас, после вынесенного отказа, вообще не берет трубку. Промурыжили нас два месяца, а сами ничего не сделали», — процитировал E1.RU. ее слова.

Женщина также уверена, что следователь опросил не всех свидетелей. По ее словам, он поговорил только с теми, кто ничего не видел — те, кто действительно наблюдал за случившимся, до сих пор ждут звонка. Тетя погибшей подчеркнула, что адвокат семьи уже подал жалобу на следователя. В ней перечислили 14 пунктов, некоторые из них прямо указывают на наличие состава преступления по статье «Убийство по неосторожности». Остальные указывают на халатность проверки, которую провел следователь.

Сам подросток рассказал, что не затаскивал девушку в воду — она сама залезла к нему на руки. Он отметил, что почти не помнит тех событий — якобы сперва он попал ногой в яму и отключился, а затем очнулся на берегу один. Однако родственники рассказали о видеозаписи с того дня, где слышны слова «Куда ты ее потащил». Этот ролик, как и другие улики, не исследовали должным образом, уверены родные погибшей.

Они рассказали, что в тот день у девушки были критические дни. Из-за этого она ни за что бы не полезла в воду добровольно, особенно — в одежде.

В Следственном комитете по Свердловской области обещали, что прокомментируют ситуацию позже.