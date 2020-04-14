Известный журналист и основатель WikiLeaks пока был в изоляции, оказывается, успел найти невесту и завести двух сыновей. И это не единственный случай, когда женщины связывают свою жизнь с заключенными. История знает сотни таких историй. Но имеет ли значение статья, когда за дело берется любовь?

Юрист Джулиана Ассанжа

Бывший юрист журналиста, Стелла Моррис, родилась в ЮАР и ее настоящее имя Сара Гонсалес Девант. Она его поменяла из соображений безопасности, когда вступила в команду юристов Ассанжа.

Женщина изучала политику и право в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета, а после получила степень магистра в Оксфорде. Впервые она начала помогать основателю WikiLeaks из-за того, что знала шведский. В Швеции против Ассанжа в 2010 году выдвинули обвинения в изнасиловании.

Как известно, избегая несправедливых, по его мнению, обвинений, он с 2012 года оказался заточен в лондонском посольстве Эквадора. Там Моррис навещала его каждый день, а пять лет назад их отношения переросли в нечто большее. В 2016 году она родила первенца. Ей приходилось выдавать младенца за чужого ребенка, чтобы Ассанж мог провести с ним время.

Так и продолжались тайные встречи, которые, тем не менее, не давали покоя эквадорским властям. Так охранник посольства признался женщине, что ему приказали выкрасть грязный подгузник мальчика, чтобы провести тест ДНК и проверить его родство с Ассанжем.

В 2017 году журналист сделал своей возлюбленной предложение, только вот они не знали, как провести свадьбу — в посольстве или ждать, пока Ассанж сможет выйти. Второй вариант был довольно неопределенным — если бы журналист покинул территорию посольства, его бы арестовали.

«Влюбиться, обручиться, иметь детей, пока он находился там, было актом протеста», — рассказала Моррис. По ее словам, Ассанж стал любящим партнером и хорошим отцом.

Второй ребенок появился на свет в феврале 2019 года, и его уже не получилось показать отцу — Ассанжу запретили принимать гостей, пользоваться телефоном и интернетом. При этом женщине удалось снять свои роды на видео и тайно передать запись жениху.

Уже в апреле прошлого года Эквадор лишил основателя WikiLeaks статуса беженца по причине того, что он якобы вмешивался во внутренние дела разных стран и пользовался в посольстве запрещенными устройствами. Журналиста немедленно арестовали по запросу США.

Там ему предъявили 18 пунктов обвинений, среди которых шпионаж и сговор с целью взлома правительственного компьютера — ему может грозить до 175 лет тюрьмы. Сейчас он предварительно находится в тюрьме строгого режима Белмарш.

Пара все равно намерена жениться, даже если придется это сделать в исправительном учреждении. Все эти обстоятельства Стелла Моррис раскрыла из-за вспышки коронавируса, которая особенно угрожает Ассанжу, у которого хроническое заболевание легких. Женщина, до этого обеспокоенная его психическим состоянием, теперь боится его потерять.

Свадьба за решеткой

Похожая история случилась с Михаилом Абызовым. Бывший российский министр по вопросам Открытого правительства был арестован по делу о мошенничестве в марте прошлого года. Обвиняемый подозревается в краже четырех миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества.

Задержанный подавал прошение на заключение брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой, и в марте появилась информация о том, что Абызов 25 марта женился в московском СИЗО «Лефортово».

Источник фото: РИА «Новости»

То же случилось и с арестованным бизнесменом Сергеем Полонским. Находясь в СИЗО по обвинению в мошенничестве, он женился на Ольге Дерипаско даже не смотря на то, что свадьба несколько раз откладывалась.