Абызов тайно женился в «Лефортово» во время карантина

Несмотря на временный запрет на свидания с заключенными, наложенный ФСИН из-за пандемии коронавируса, экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов 25 марта женился на своей избраннице Валентине Григорьевой.

Об этом РИА «Новости» рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

«Члены ОНК посетили Абызова и выяснили, что он женился 25 марта в СИЗО „Лефортово“», — сказал он.

Мельников добавил, что свидания запрещены в московских изоляторах, а «Лефортово» является учреждением федерального подчинения. Поэтому короткие свидания там могут быть разрешены.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», свадьба действительно могла не состояться. Помимо карантина, Абызов 25 марта был поздно доставлен из суда. Тем не менее, администрация СИЗО пошла на уступки, и церемония состоялась поздно ночью. После нее молодая женщина уехала домой без свидания и даже свадебного поцелуя.

Пара решил сохранить эту информацию в тайне. Абызов ранее отказал представителям ОНК, которые хотели присутствовать на церемонии.

Михаил Абызов был задержан год назад по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей, которые он и его сообщники вывели за границу.