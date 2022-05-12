Судьба «Сапсана» и «Ласточки». Чем грозит уход Siemens из России

Компания Siemens прекращает производство своей продукции и покидает российский рынок. Ранее, когда организация приостановила контракты на покупку «Сапсана», в РЖД успокоили — обслуживать уже имеющуюся технику Siemens продолжат, да и «Ласточка» «импортозамещена» почти полностью. Теперь же не известно, понесут ли РЖД и клиенты убытки. Однако экономисты уверены — немецкая компания потеряет больше.

Siemens уходит из России

Немецкий концерн Siemens объявил о завершении производства и уходе из России. Такая информация появилась на официальном сайте компании.

«Компания начала процедуру сворачивания производственной деятельности», — отметили в заявлении.

По словам одного из топ-менеджеров компании, Роланда Буша, Siemens «проведет упорядоченный процесс выхода из России».

«Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», — сказал представитель Siemens.

Источник фото: press.siemens

Для России Siemens — один из основных поставщиков энергооборудования. Еще в конце марта компания уведомила РЖД о приостановке контракта на покупку высокоскоростных электропоездов «Сапсан». Об этом сообщил председатель правления РЖД Олег Белозеров во время открытого диалога в Совете Федерации. При этом договор по обслуживанию поездов на тот момент оставался в силе.

«Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствии с нормами и правилами экспортного контроля и проводим дальнейший анализ ситуации», — отметили тогда в компании.

Судьба «Сапсана» и «Ласточки» с точки зрения РЖД

Контракт на закупку немецких электропоездов подписали в 2019 году. Его стоимость составила 1,1 миллиарда евро. После приостановки поставок Siemens Белозеров оценивал перспективы эксплуатации поездов довольно оптимистично. Он также отметил, что РЖД постараются не допускать существенного повышения цен на билеты в этом году.

«Мы предполагаем, что [«Сапсаны“] будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, значит, соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать», — заявил Белозеров.

При этом, по данным РЖД, электропоездов «Ласточка» изменения не коснутся в любом случае, так как они «импортозамещены» более чем на 88%. Этими поездами занимаются «Уральские локомотивы». Это российское совместное предприятие Siemens и группы «Синара».

«При худшем сценарии имеется возможность обеспечить функционирование сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом в течение нескольких лет», — процитировало ИА «РЖД Партнер» председателя МОО «Союз пассажиров» Кирилла Янкова.

Siemens может вернуться раньше, чем начнутся проблемы

Теперь же риски касательно обслуживания поездов есть любые. Ведь существует мнение, что будет разрыв дипломатических отношений России с европейскими странами и перекрытие поставок газа. Об этом «360» рассказал экономист Александр Разуваев.

«Думаю, что РЖД найдут, где купить сопоставимые технологии, так что немцы просто потеряют деньги. Хотят терять деньги — да ради бога. У них понтов много. Российская экономика, экономика Германии, они примерно одинаковы по размеру, если считать ВВП по паритету покупательной способности», — пояснил Разуваев.

По его словам, аналогичные технологии есть и в Белоруссии, поэтому Разуваев не исключил, что в будущем появятся новые совместные проекты с белорусской стороной.

Сейчас очень трудно читать между строк то, что должно быть четко прописано. Ведь производитель техники пока не опубликовал никаких подробностей происходящего. Siemens действительно может завершить производство и остановить продажу поездов, продолжив обслуживать при этом уже имеющуюся технику по контракту. Об этом рассказал транспортный эксперт, старший редактор интернет-издания «Транспорт в России» Павел Яблоков.

Правда, отметил он, если организация откажется обслуживать закупленные в РФ поезда, это вызовет некоторые сложности. Ведь некоторые комплектующие Россия, вероятно, просто не имеет права производить.

«Так или иначе, рано или поздно негативно скажется на качестве и количестве, то есть говорить о том, насколько эти последствия будут быстрыми, тотальными, фатальными рано. Нужны детали, что означает позиция организации. Как мы могли заметить, вводимые санкции вводятся на какой-то период обычно, пока не наступят какие-то условия. <…> Эти обстоятельства могут наступить раньше, чем появится критическая масса проблем», — пояснил Яблоков.

Ситуация с самолетами отличается

При этом не стоит сравнивать ситуацию с поездами и самолетами, уверены собеседники «360». Ранее Евросоюз запретил новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов, а также предписал до 28 марта вернуть лизингодателям уже сданные самолеты. Важно, что поезда не находятся в лизинге, а выкуплены.

Если говорить о пассажирских перевозках, то в РФ есть фактически одна компания — РЖД, отметил Разуваев. Соответственно, все указанные поезда в ее собственности.

«Это государственная структура. А сколько у нас авиакомпаний? Не только „Аэрофлот“. <…> Авиабизнес — он другой», — заключил Разуваев.