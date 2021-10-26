Студенты школы телевидения «Останкино» рассказали об отчислении за лайк в Instagram

Шесть студентов высшей школы телевидения «Останкино» заявили, что лишились права там учиться из-за того, что поставили лайк комментарию с критикой учебного процесса. Пропуска этих людей заблокировали, они не могут войти в школу. О ситуации на своей странице в Instagram подробно рассказала одна из отчисленных — Алина Темирчиева.

В аккаунте школы «Останкино» в Instаgrаm появился пост о том, что нужно не забыть оплатить обучение до 1 ноября. Одна девушка в комментариях выступила с критикой. Она возмутилась тем, что студенты должны платить вовремя за обучение, тогда как некоторые занятия у них пропадают. Студентка рассказала, что у ее группы в этом месяце не состоялось три занятия.

«Вопрос: за что мы платим немаленькие деньги? Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удаленно!» — написала она.

Источник фото: Instagram

Ее позицию лайком поддержали шесть других учащихся, среди них была и Темирчиева.

«По инерции лайкнула коммент девушки, чтобы поддержать, и ровно через пять минут мне пришло сообщение от администратора аккаунта школы „Останкино“», — написала Темирчиева.

Ей сообщили о том, что вход в здание отныне для нее заблокирован и она больше не сможет там обучаться. Свою позицию в школе объяснили тем, что студенты поддержали отвратительный комментарий.

Источник фото: Instagram

После этого девушка решила съездить в школу и проверить, действительно ли заблокирован ее пропуск. Она попыталась пройти через КПП, но карта не сработала. Студентка попросила пустить ее для разговора с руководством «Останкина», но получила отказ. Также она позвонила представителю школы, но та не стала с ней разговаривать.

Теперь девушка и другие отчисленные студенты хотят добиться возврата денег за занятия, которые не состоялись. Темирчиева отметила, что два месяца обучения стоили 66 тысяч рублей, 15 месяцев обойдутся в 352 тысячи рублей.

«С нами поступили как с животными — не стали слушать, не пустили внутрь, хотя по договору этот месяц мы еще имеем право учиться», — заключила девушка.

Она предположила, что инициатором отчисления студентов стал учредитель, который якобы внимательно следит за Instagram школы.

«360» пока не удалось получить комментарий «Высшей школы „Останкино“».