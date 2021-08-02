Студент из России бесследно исчез в Стамбуле. Его ищут среди мигрантов и сторонников незаконных организаций

Молодой россиянин Макар Рагин пропал в Стамбуле 28 июля. Он приехал в Турцию один, ходил по музеям и собирался на Принцевы острова. Сейчас его ищет полиция. Есть версия, что молодого человека могли поместить в центр для мигрантов-нелегалов.

Макару Рагину 20 лет. Он родился в Санкт-Петербурге, но последние годы живет в Литве вместе со своей матерью, учится на третьем курсе Польско-японской компьютерной академии в Варшаве. В Турцию он прилетел 15 июля. Молодой человек путешествовал один, но постоянно посылал родителям отчеты в общий чат в WhatsApp.

Утром 28 июля он вышел из отеля, где остановился. Камеры зафиксировали это между 09:00 и 10:00. С тех пор о молодом человеке нет никакой информации. По словам его отца, телефон Рагина перестал отвечать еще накануне вечером.

«Я подал в Санкт-Петербурге в МВД заявление о пропаже сына. Затем эту информацию передали в консульство в субботу. В это время его мама уже прилетела в Стамбул и всю ночь обходила участки, пытаясь подать заявления и выяснить, есть ли у них Макар. Но тогда это дело не было принято на контроль консульством», — рассказал «360» Рагин-старший.

Поймали как нелегала

Федор Рагин уточнил, что дело об исчезновении было поручено конкретному следователю в турецкой полиции только накануне вечером. До этого момента, по его мнению, расследование толком не происходило.

«Наша версия, которую мы все отрабатываем, что Макар был задержан во время большого полицейского рейда, который, по информации полиции, проходил 28 июля против нелегальных мигрантов. У Макара не было с собой паспорта, а только пластиковая карточка — вид на жительство Литвы. Но она не считается за документ во время полицейского рейда», — пояснил отец студента.

В ходе этого рейда были задержаны сотни людей. В Стамбуле их могли разместить в трех разных центрах для мигрантов. В случае, если они были переполнены, — отправить в другие города. Если это действительно так, то вполне вероятно, что Рагин может просто сидеть и ждать допроса. Телефоны в таких центрах изымают, поэтому он не может выйти на связь, данные о нем пока не занесены в систему.

«Если он там, то наша стратегия будет его оттуда добыть, если нет — то сегодня идем вместе со следователями к прокурору, чтобы получить ордер на прослеживание его передвижений по sim-карте, по турецкому туристическому коду, банковским транзакциям и по камерам видеонаблюдения по ходу возможного пути следования», — заключил он.

Перерыли Google-архивы

В генконсульстве России в Стамбуле подтвердили, что родители молодого человека обращались к ним за помощью. После этого дипмиссия направила запросы в правоохранительные органы, сообщил ТАСС.

По словам дипломатов, они поддерживают постоянную связь с полицией и родителями Макара. Им постоянно сообщают новую оперативную информацию о проводимой работе по розыску их сына.

Местное издание Haberler написало, что полиция собрала данные о людях, с которыми мог контактировать россиянин. Если бы его мобильный был включен, это позволило бы отследить локацию студента. Полицейские также изучают архив его истории в Google-аккаунте, чтобы исключить пропажу из-за связей с незаконными организациями.

Метин Джошкун, владелец отеля, где остановился студент, рассказал РИА «Новости», что родители Макара пока живут в его гостинице. Он не берет с них денег, потому что очень расстроен из-за случившегося.

Джошкун оказал все возможное содействие полиции: передал данные о пребывании молодого человека в гостинице, записи с камер видеонаблюдения. По его словам, в ближайшее время мать и отец Макара собираются вместе с полицией поехать в город Силиври. Там расположен еще один миграционный центр. Возможно, там они смогут найти какие-то следы, добавил владелец отеля.