Студент из Петербурга бесследно пропал в Стамбуле

Молодой турист из Санкт-Петербурга пропал в Стамбуле. Его уже пять дней разыскивает полиция. Об исчезновении 20-летнего студента рассказал владелец отеля Coskun House, где остановился пропавший.

По данным «Фонтанки», в Стамбул уже прилетели родители молодого человека. Они подали заявление в местную полицию. При обыске в его номере правоохранители нашли документы, вещи и ноутбук. Поиски никаких результатов пока не дали.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как он вышел выходил из отеля, но обратно на ночь туда не вернулся. В тот день он был одет в черную футболку, голубые шорты, черные кроссовки. На голове была черная кепка.

В Стамбул студент прилетел ночью 16 июля, 28 июля он собирался поехать на Принцевы острова, а вечером 29 июля у него был билет на обратный самолет в Вильнюс. Последние годы молодой человек живет в Латвии, учится в в Варшаве на 3-м курсе факультета информатики Польско-японской академии информационных технологий.