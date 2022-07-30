Стремительный полет вниз. Meta поплатилась за провокации в России

Meta* выбыла из десятки американских компаний с самой большой рыночной капитализацией. Теперь во главе рейтинга другие игроки — Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon. Уровень капитализации этих корпораций перевалил за триллион долларов, тогда как детище Марка Цукерберга оценивается менее чем в 440 миллиардов. Почему некогда гигант медиа-пространства резко просел и какие перспективы у холдинга дальше — в материале «360».

О стремительном падении корпорации Meta* сообщило агентство Bloomberg. Как отметили обозреватели издания, компания Цукерберга за месяц подешевела на 2%. Скоро она может установить антирекорд — утрачивая позиция четыре месяца подряд. Такого длительного упадка не было с 2018 года, подчеркнули авторы материала.

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«Потери Meta* вытеснили компанию из списка 10 крупнейших компаний страны по уровню рыночной капитализации. Meta* просела почти на 60% по сравнению с пиковыми значениями в сентябре», — отметили аналитики.

Сейчас капитализацию компании оценивают в 431,9 миллиарда долларов. По этому показателю она находится на 11 месте в национальном рейтинге США. Замыкает десятку Nvidia — ее оценивают почти на 18 миллиардов дороже.

Привет из России

Аудитория Facebook** перестала резко расти, рассказал «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец. Инвесторам нужны компании, которые быстро растут и на которых можно зарабатывать, отметил эксперт.

К этому приложили руку российские надзорные органы, которые ограничили употребление Facebook** внутри России. Это не главный вклад в их проблемы, но он весьма существенный. Инвесторам не нужна компания, которая перестала быстро расти Алексей Зубец экономист.

Инвесторы зарабатывают не на дивидендах по акциям, а на росте капитализации, отметил Зубец. Он назвал это значительной проблемой руководства Meta*.

Сыграла свою роль и новая политика конфиденциальности. По словам собеседника телеканала, раньше Facebook** продавал обезличенные данные, которые использовали для настройки таргетированной политической рекламы. С введением новых правил передача такой информации стала невозможна. Это также снизило рыночную привлекательность компании Марка Цукерберга.

Старость и новые конкуренты

В интернет-пространстве появился новый большой игрок — социальная сеть TikTok. По словам Зубца, это конкурент компании Meta*. Молодежь перестала пользоваться продуктами Цукерберга.

Аудитория Facebook** не только не растет — она еще и стареет. Понятно, что экономическая и рекламная ценность этой аудитории будет снижаться в силу естественного старения людей Алексей Зубец экономист

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Зубец добавил, что еще одной проблемой Meta является небольшой уровень монетизации WhatsApp и Instagram***. По мнению эксперта, этими социальными сетями пользуется много людей, но руководство компании пока не смогло извлечь из этого максимальную финансовую выгоду.

Лучшие времена миновали

Компания не нашла путей к поддержанию аудитории, из-за этого инвесторы потеряли к ней интерес, поделился мнением Зубец. По его словам, Facebook** все же не пропадет.

Если они не найдут путей к сердцу молодежи, их ожидает не очень хорошее будущее и дальнейшая деградация. Вполне возможно, что она (компания — прим. ред.) будет продана по кускам. Цукербергу надо менять стратегию развития Алексей Зубец экономист

По мнению специалиста, главе американской корпорации следует продать ее инвесторам. Если он сможет доказать, что компания сможет расти, ее можно будет спасти.

«Общая стоимость будет по-прежнему падать. Не исключено, что он потеряет три четверти от капитализации», — высказался Зубец о Цукерберге. «Лучшие времена Цукерберга миновали», — резюмировал он.

В июне опубликовали рейтинг самых дорогих брендов мира. Первую строчку заняла компания Apple. В тройку вошли Google и Amazon.

* Корпорация Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена.

** Facebook — принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

*** Instagram — принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.