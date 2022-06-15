Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов

В мировом рейтинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands верхнюю строку заняла компания Apple. Ее признали самым дорогим брендом. Возглавлявший список Amazon спустился на третье место.

Мировой рейтинг составила компания Kantar, сообщило агентство Bloomberg. За прошедший год стоимость бренда Apple выросла до 947,1 миллиарда долларов, что и вывело компанию в лидеры. Позиция стала первой для нее впервые с 2015 года. —

На второй строке расположилась компания Google, оцененная в 820 миллиардов долларов. Amazon пришлось потесниться и спуститься на третью с результатом 705,6 миллиарда долларов.

В первую пятерку самых дорогих брендов вошли Microsoft с показателем в 611,5 миллиарда и китайский интернет-гигант Tencent. Компания владеет WeChat и для своего бренда набрала 214 миллиардов долларов стоимости.

В топ-10 включили McDonald’s, Visa, Facebook*, Alibaba и Louis Vuitton. Tesla заняла всего 29-ю строку.

Amazon был во главе рейтинга BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands с 2019 по 2021 годы, а до этого — в 2017-м.

*Facebook — социальная сеть. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.