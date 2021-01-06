СМИ: один человек получил огнестрельное ранение в Капитолии

По словам собеседников, пострадавшая находится в критическом состоянии после ранения груди. Ей оказывают помощь сторонники. Об обстоятельствах стрельбы пока неизвестно.



FOX уточнил, что женщину перевезли в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

По последним данным, из здания эвакуировали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.



Вооруженная полиция потребовала от протестующих покинуть здание. CNN со ссылкой на одного из офицеров сообщил, что бунтовщиков начали вытеснять через восточные и западные двери Капитолия.

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер ввела общегородской комендантский час на фоне продолжающегося насилия на Капитолийском холме. Из здания Конгресса через тоннели вывели сенаторов и членов Палаты представителей.

Беспорядки начались после того, как Трамп в очередной раз отказался признавать результаты выборов и пообещал не уступать Байдену, так как выборы были сфальсифицированы. Разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.

Сегодня Конгресс должен официально утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. По итогам их решения действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса, кандидат от демократической партии Джо Байден — 306 голосов. Однако после захвата Капитолия заседание оказалось сорвано.