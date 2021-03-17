«Был бы другой результат»: в Госдуме сочли странными слова Байдена о Путине и вмешательстве в выборы

Что-то говорить о вмешательстве России в президентские выборы со стороны Джо Байдена — это странно. Ведь он в них победил. Его попытки снова найти в лице Москвы внешнего врага можно было бы понять в случае поражения. Об этом «360» заявила первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова.

«Байден все же избрался. И если бы уж кто-то предпринимал какие-то действия, наверное, был бы другой результат [выборов]. И я понимаю, тогда бы он возмущался. <…> В этой ситуации человек, который выиграл и это говорит, — это странно. Граждане выбрали тебя! И здесь говорить о том, что Россия как-то вмешалась, какие-то хакеры работали и так далее… Мы можем так же говорить, что и на наших выборах и с нашими избирателями в наших соцсетях работают некие хакеры, боты», — поделилась своим мнением Журова.

По словам депутата, за то, что Байден бездоказательно назвал нашего президента Владимира Путина «убийцей», полагается уголовное преследование.

Байден в интервью телеканалу ABC во время ответа на вопрос ведущего чуть призадумался и назвал российского лидера «убийцей». Он заявил, что Путин ответит «за вмешательство» в выборы президента Соединенных Штатов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что словам главы Белого дома можно найти одно объяснение: американская власть впала в истерику от бессилия после того, как все их санкции, угрозы и шантаж в адрес нашей страны провалились. Он подчеркнул, что своим заявлением Байден оскорбил всех россиян.