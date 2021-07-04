Moet Hennessy все же согласилась на российские правила

Шампанское Moet Hennessy снова начнут поставлять в Россию, только с маркировкой «игристое вино», чтобы соблюдать закон. Об этом сообщил Bloomberg.

В Moet Hennessy заявили, что приостановка поставок в Россию имеет временный характер. Она нужна, чтобы пересмотреть логистику и регулирование. Поставки возобновятся как можно скорее после этих корректировок, сообщили в компании.

Российская структура Moet Hennessy ранее предупредила партнеров о приостановке поставок шампанских вин из-за новых норм законодательства РФ. Согласно поправкам, которые подписал президент, «шампанским» можно называть только напитки, произведенные в России. В Moet Hennessy отмечали, что теперь производители из французского региона Шампань должны маркировать продукцию как «игристое вино».

Ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов ранее в беседе с «360» выразил уверенность, что Moet Hennessy не перестанет поставлять шампанское в Россию. Он объяснил, что никто не станет отказываться от прибыли из-за требования добавить на этикетку надпись, что содержимое бутылки является игристым вином.