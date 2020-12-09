Жительница Ярославля сменила пол и персональные данные, чтобы не платить 280 тысяч долга по кредиту. Но хитрость не помогла. Женщину, а точнее уже мужчину, нашли и деньги с банковских счетов списали. Юристы говорят — такое в нашей стране произошло впервые. Обычно люди меняют фамилию, адрес или просто подделывают документы.

39-летняя жительница Ярославля не хотела платить 280 тысяч долга по кредиту. Сначала она просто не отвечала на звонки и не открывала дверь. А затем сменила место жительства, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Должницу объявили в розыск и обнаружили, что за это время она стала мужчиной. В ведомстве не уточнили, произошла смена пола только на бумагах либо в действительности, с помощью хирургических операций.

«Судебный пристав выяснил, что не так давно гражданка сменила пол, фамилию, имя и отчество. Став мужчиной, должник внес изменения в запись акта о рождении, надеясь на то, что избавится от долговых обязательств. Внимательность и бдительность судебных приставов помешала его планам», — рассказали в ведомстве, уточнив, что сумму долга с новых банковских счетов списали.

Креативное мошенничество

Если должница сменила пол только по бумагам, то в новом паспорте все равно укажут сведения о предыдущем, сообщил «360» юрист Дмитрий Кваша, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности, работы с проблемными активами. Старые персональные данные тоже сохранятся в базах различных ведомств.

«Поэтому просто так поменять паспорт и сказать, что у меня теперь другой паспорт с новым номером, выданный другим подразделением, и это уже не я, не получится. Другой вариант: она меняет внешность и пол, теперь это не она, а он. И идет получать новые документы. Но опять же прежние паспортные данные везде сохранятся», — добавил юрист.

То же самое происходит, когда человек меняет прописку. В паспорт вносится новый адрес, но сведения о старом тоже сохраняются и человек никуда не исчезает. Так и тут: смена пола и внешности не означает жизни с чистого листа. Этого можно добиться, только подделав документы. Но 280 тысяч рублей, отметил Кваша, явно не те деньги, чтобы рисковать своей свободой. И, по его сведениям, сделать за такую сумму «настоящий» паспорт с изменением или удалением старой информации невозможно.

«А это очень новый, креативный способ. Это же Россия, тут это (смена пола — прим. ред.) не так принято, как в Европе или Америке. У нас же в принципе такие люди скрываются и не афишируются. Да и самих операций не так много. Поэтому, думаю, с таким вообще мало кто сталкивался», — сказал юрист.

Привлечь должницу к ответственности за мошенничество сложно, считает Кваша. Это можно сделать, только если правоохранители докажут, что она сознательно уклонялась от уплаты. Но женщина может заявить, что ничего не знала, забыла, а пол сменила, потому что всю жизнь об этом мечтала. В практике юриста таких историй не было. Обычно люди наивно полагают, что избавятся от долгов, сменив фамилию или адрес. Или подделывают документы, переклеивают фото в паспорте.

Временная отсрочка

Из-за уникальности таких случаев в теории какие-то должники могут временно избегать платежей по кредитам, сообщил «360» руководитель отдела рейтингов кредитных институтов компании «Эксперт РА» Станислав Волков. Переход обязанностей и контроль за их выполнением при смене пола законодательство сейчас регулирует не в полной мере.

«Как только таких случаев станет много, вопрос урегулируют. И избежать уплаты долга надолго не получится. Возможно, появится отсрочка в год, но сложно рассчитывать на что-то большее», — считает он.

Все новые данные попадают, а старые сохраняются в базах данных ЗАГС и других организаций, в том числе и сведения о поле россиян. В бюро кредитных историй, возможно, сведения обновились не сразу, поэтому ставшая должником должница запутала приставов, из-за чего ее долго не могли найти.

«Исполнительный лист был выдан на конкретного человека. Пристав ходит с этим листом и этого человека формально не находит. Но через некоторое время все, скорее всего, урегулировалось и исполнительный лист выдали на актуальную фамилию», — заключил Волков.