Жительница Ярославля сменила пол и уехала, чтобы не выплачивать кредит

Представители Управления Федеральной службы судебных приставов по региону рассказали, что женщина не отвечала на звонки. Позже выяснилось, что она поменяла пол, фамилию, имя, отчество и переехала.

В итоге личность мужчины установили. На его банковские счета наложили арест, информирует сайт «Русская планета».

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга Галина обратилась в суд против банка, который отказался возвращать ей неиспользованную сумму страховки после досрочного погашения кредита. Оказалось, что финансовая организация утаила от клиентки данные о комиссии за подключение этой услуги, которая обошлась россиянке в 76 тысяч рублей.

Уточняется, что Галина взяла кредит на пять лет в конце прошлого года и оформила на него страховку в размере 108 тысяч рублей. Эта сумма состояла из страховой премии для страховой компании и комиссии банка.