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    09 декабря 2020, 09:58

    Жительница Ярославля сменила пол и уехала, чтобы не выплачивать кредит

    Полина Петрова

    Жительница Ярославля сменила пол и место жительства, чтобы не выплачивать кредит размером 280 тысяч рублей. Приставам пришлось потрудиться, чтобы найти должницу, сообщило РИА «Новости».
    Жительница Ярославля сменила пол и уехала, чтобы не выплачивать кредит

    Представители Управления Федеральной службы судебных приставов по региону рассказали, что женщина не отвечала на звонки. Позже выяснилось, что она поменяла пол, фамилию, имя, отчество и переехала.

    В итоге личность мужчины установили. На его банковские счета наложили арест, информирует сайт «Русская планета».

    Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга Галина обратилась в суд против банка, который отказался возвращать ей неиспользованную сумму страховки после досрочного погашения кредита. Оказалось, что финансовая организация утаила от клиентки данные о комиссии за подключение этой услуги, которая обошлась россиянке в 76 тысяч рублей.

    Уточняется, что Галина взяла кредит на пять лет в конце прошлого года и оформила на него страховку в размере 108 тысяч рублей. Эта сумма состояла из страховой премии для страховой компании и комиссии банка.