Производителя SSJ хотят засудить за состояние самолетов. Шансов немного

Авиакомпания «ИрАэро» направила «Гражданским самолетам Сухого» претензию с требованием возместить 1,9 миллиарда рублей из-за технического состояния SSJ100. Из девяти самолетов компания эксплуатирует всего пять. Если требования удовлетворят, другие перевозчики тоже могут попробовать возместить убытки.

В досудебной претензии «ИрАэро» потребовала у «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) возместить убытки в размере 1,9 миллиарда рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В эту сумму включены расходы на содержание и ремонт Superjet, убытки из-за отмены рейсов и упущенная выгода с начала эксплуатации в 2016 году.

«В парке „ИрАэро“ девять SSJ100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей», — сообщил собеседник агентства.

Ту же информацию подтвердил источник ТАСС. «Авиакомпанией подготовлена и отправлена [претензия] на сумму под два миллиарда рублей. Это связано с техническими неисправностями [самолетов Sukhoi SuperJet 100] и, как следствие, простоями воздушных судов», — сказал он. Сама авиакомпания отказалась от комментариев.

Если претензию не удовлетворят, перевозчик может обратиться в Арбитражный суд. Там уже лежит иск против «ИрАэро» на 941,4 миллиона рублей от ГСС. Правда, суть требований до сих пор не известна, а предварительные слушания еще не назначены.

Самолеты, о которых идет речь, взяты в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Четыре из них были новыми, пять прежде эксплуатировались перевозчиками Red Wings и «Ямал». По словам гендиректора «ИрАэро» Юрия Лапина, основная проблема самолетов — неисправности двигателей, из-за которых невозможно выполнять запланированный налет.

Претензия — еще не иск

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов считает, что претензия «ИрАэро» имеет мало перспектив для удовлетворения. Если компания приняла самолеты в лизинг, то остальное — ремонт и эксплуатация — уже ее проблемы.Теоретически «ИрАэро» может вызвать специалистов ГСС для ремонта неисправных лайнеров, но его, вероятнее всего, придется проводить за свой счет, а не покрывать страховкой.

Использование досудебной претензии, а не искового заявления выглядит, по его мнению, как попытка давления. В истории взаимоотношений «ИрАэро» и ГСС, напомнил Адамидов, уже были взаимные претензии и иски.

«Скорее всего, это такой „обмен любезностями“, который уже затянулся. По большому счету, довольно трудно разобраться будут ли после этого какие-то серьезные действия со стороны „ИрАэро“: поугрожают или пойдут в суд. А если пойдут, то с чем? Строго говоря направление претензии не означает, что непременно будет судебное разбирательство», — сказал эксперт «360».

Дискуссия об ответственности

Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев также считает, что требования «ИрАэро», вероятнее всего, будет рассматривать суд. И какое решение он примет, пока сложно предположить.

Как правило, ГСС предлагает перевозчикку подписаться на платный сервис по доступу к пулу запчастей и агрегатов. При необходимости он в срок от 24 до 72 часов получает необходимую деталь. В противном случае запчасть придется покупать у производителя.

«Но даже если перевозчик не подписался на сервисный пакет и не может оплатить ту или иную запчасть на замену, то и в этом случае можно дискутировать об ответственности производителя, если узел или агрегат досрочно вышел из эксплуатации», — пояснил Пантелеев.

Другие претензии

Пантелеев не уверен, что ситуация сложится в пользу «ИрАэро». Судебной практики, которая бы однозначно трактовала, что в таких случаях будет виноват ГСС, в России нет. Но если это все же произойдет, эксперт не исключил, что и другие перевозчики обратятся в суд.

«На мой взгляд, это было бы логично. Найти в истории взаимоотношения с производителем самолетов какие-то не радужные моменты и потребовать компенсации сможет фактически любой перевозчик, который эксплуатирует Superjet. Но по состоянию на данный момент такого прецедента нет», — сказал он.

Схожие проблемы с нехваткой, отсутствием, длительным ожиданием запчастей и ремонта, по его словам, в той или иной мере испытывает большая часть эксплуатантов SSJ100. «Аэрофлот», как крупнейший из них, регулярно обвиняет производителя в том, что из-за этого не удается обеспечить высокий уровень налета судов. Хотя есть, отметил он, и обратные примеры. Например, компании «Азимут» и «Северсталь» успешно эксплуатируют Superjet.