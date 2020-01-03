Производитель Sukhoi Superjet потребовал 940 млн от иркутской авиакомпании

Агентство обнаружило исковое заявление в картотеке судебных дел. Оно пока не принято к производству. Детали иска не раскрываются.

В феврале 2019 года «Гражданские самолеты Сухого» уже подавали иск к «Ираэро» на 549,7 миллиона рублей. Затем заявление было отозвано. В июле в арбитраж поступило новое требование на 660,4 миллиона.

«Гражданские самолеты Сухого» входят в Объединенную авиастроительную корпорацию, принадлежащую «Ростеху». Компания производит лайнер Sukhoi Superjet 100. В 2019 году авиастроительная компания планировала поставить 16 самолетов.

Как писали «Ведомости», «Ираэро» долгое время занималась региональными перевозками. В 2016 году авиакомпания взяла в лизинг девять Sukhoi Superjet 100, а впоследствии — три Boeing 777. Это, по словам собеседников издания, подорвало финансовое положение перевозчика. Власти Иркутской области предлагали купить 51% компании.