США стыдливо объявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты. До России американцам пока далеко

В США подтвердили испытания гиперзвукового оружия. Страна молчала об этом две недели — якобы во избежание роста напряженности в отношениях с Россией. Теперь американцы намерены разрабатывать новый вид вооружения вместе с Австрией и Великобританией. Но успех опытного экземпляра не означает запуск серийного производства, да и проблем у Соединенных Штатов со сверхскоростной ракетой хватает.

Представитель Минобороны США рассказал CNN, что гиперзвуковую ракету американцы запустили с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном. Испытания якобы провели спустя несколько дней после применения Россией «Кинжала» во время спецоперации на Украине.

Позже Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия заявили о достигнутых договоренностях по совместной разработке гиперзвукового вооружения. Страны, уточнило РИА «Новости», займутся и вопросами защиты от него.

Под грифом «Секретно»

Тему испытаний государства обычно не афишируют и документы на этот счет держат под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». США здесь не исключение, подчеркнул эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Зачастую они являются флагманом „секретного делопроизводства“. США — мастера в таких вопросах. Сколько у них было секретных программ разработки различных вооружений, которые всплывают, по сути, в последнее время», — сказал он.

Суть вопроса, пояснил Орлов, заключается не в наличии каких-либо документов, а в реально достигнутых результатах.

Пока это все опытные экземпляры. Нужно понимать, что они не поставлены на серийное производство. Кроме того, для таких вооружений необходимо создавать и сами производства, которых [у американцев] пока в наличии нет Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики.

По оценкам российских экспертов, потенциально США смогут обладать устоявшимся комплексом гиперзвукового вооружения примерно через 10 лет. Срок эксперт Центра военно-политической журналистики назвал очень коротким.

«Не надо думать, что мы США обогнали и можем почивать на лаврах. Это абсолютно не так. В этом отношении нужно двигаться дальше. <…> Самый главный вопрос — у кого появятся перехватчики звукового оружия. На сегодняшний день их не существует, но в России есть опытные варианты», — подчеркнул Орлов.

ЗРК С-500, добавил он, потенциально способен перехватить летящее на больших высотах гиперзвуковое оружие. Но как быть с его полетом на низких высотах, как у того же самого «Кинжала», пока неясно.

«Ответ о технологиях перехвата такого оружия пока не найден. Потому что есть очень много важных вопросов, которые еще не решены. Теоретически, может быть, [они] обоснованы, но практически к ним пока не подступились», — заключил эксперт.

Несколько шагов вперед

Россия самым внимательным образом наблюдает за всеми разработками гиперзвукового оружия, пояснил военный эксперт, журналист, писатель и полковник в отставке Виктор Баранец.

«Мы <…> глаз не спускаем с полигонов, где оно испытывается», — сказал он, добавив, что у США часто происходят провалы.

Иногда собственные неудачи американцы пытаются списать на присутствие в районе испытаний российских сил. При этом Соединенные Штаты занялись гиперзвуковым вооружением еще в советское время, напомнил Баранец, и были первыми. Но в итоге американцев «по мысли, технологии, замыслу и идеологии» опередили к моменту распада СССР отечественные специалисты. В перестройку разработки приостановили: Россия вернулась к ним около 20 лет назад.

Долгое время в разработке гиперзвукового оружия мы шли ноздря в ноздрю и спотыкались на одних и тех же проблемах вместе с американцами Виктор Баранец журналист, полковник в отставке.

Прорыв произошел благодаря «гениальности инженерной мысли» и сотрудникам оборонного комплекса. Специалистам удалось разгадать тайны, связанные с устройством двигателя, горючим, системой управления и борьбой со сверхвысокими температурами. Из-за последнего, подчеркнул журналист, у гиперзвуковых ракет горели наружные датчики.

«Мы решили эту проблему, американцы — нет», — заметил Баранец.

Сегодня у американцев, по его словам, не получается повторить успех России в создании гиперзвукового оружия. Не помогла даже утроенная система разведки США: стране с гигантским военным бюджетом и развитыми технологиями не хватило «ума и идей». Выкрасть их у противника непросто, но в итоге получилось.

«Они кое-что пронюхали и, скажем так, сделали два-три шага вперед, благодаря тому, что были [заимствованы] некоторые ноу-хау у России с помощью разведки», — пояснил военный эксперт.

Проблемы США

Высочайшим достижением американских гиперзвуковых ракет Баранец назвал развитие скорости в девять махов. Еще при Трампе в Соединенных Штатах ходили слухи о таком оружии, способном летать со скоростью в 17 махов, но Пентагон их так и не подтвердил.

«Я не исключаю, что во время эксперимента 17 махов было достигнуто, но это еще не результат. <…> Был этап, когда у них (у США — прим. ред.) падала каждая вторая ракета. Сейчас — великое достижение — каждая третья. Естественно, американцы не любят быть вторыми. И заплатят миллиарды, чтобы такого не было», — пояснил журналист.

Баранец предположил, что при появлении у Соединенных Штатов гиперзвукового оружия, равного по характеристикам российскому, страна не стала бы молчать.

Американская самолюбивая жаба — она мучает. Они уже номер три. Потому что Китай более серьезно продвинулся Виктор Баранец.

«У них проблемы с двигателем, с горючим, с борьбой с супервысокими температурами. <…> Ракетой нужно управлять. Можно запустить ракету с гиперзвуком, но она будет как бревно — просто куда-то полетит и куда-то упадет. А мы управляем ракетой, как вы управляете велосипедом. Я назвал только четыре проблемы, но их больше», — заключил военный эксперт.