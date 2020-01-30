США пугают Россию ядерным оружием на подлодках. Позеры

США начали размещать новое ядерное оружие на своих подлодках. Это атомные боеголовки малой мощности. Американцы таким жестом посылают сигнал России — мол, угроза идет от вас, а мы с ней можем бороться. Россию этим не впечатлить.

Подлодка «Теннесси» (USS Tennessее). Источник фото: Wikimedia

Первая подлодка с новыми маломощными атомными боезарядами вышла с базы США в конце 2019 года. Сейчас она патрулирует Атлантический океан.

Федерация американских ученых объявила, что на подлодке «Теннесси» есть 20 ракет, из них одна или две несут боеголовки типа W76-2 мощностью пять килотонн. Это треть от мощности бомбы «Маленький мальчик», сброшенной на Хиросиму, передает The Guardian. Впрочем, их мощность значительно ниже, чем у боеголовок весом 90 и 455 килотонн на других баллистических ракетах подводных лодок США. Специалисты отмечают, что на одной ракете может быть несколько боеголовок.

Но для США это оружие нужно прежде всего для пропаганды. Они изображают боеголовку как нечто способное побороть пресловутую «российскую угрозу». Сторонники W76-2 утверждают, что раньше у страны не было эффективного сдерживающего средства против российского тактического оружия. Теперь — есть.

Судный день все ближе?

Критики боеголовки считают — это лишь увеличивает вероятность, что страны будут думать о ядерном оружии как о способе сражаться и выигрывать войны, а не как о чисто сдерживающем средстве. По мнению американского политолога Эндрю Корыбко, постепенная эскалация ядерного вооружения начинает распространяться не только в США, но и других странах. И вряд ли можно что-то сделать для ее прекращения.

Действия США он называет агрессивным актом позерства. На это есть две причины. Первая — это приближающиеся выборы в США. Трамп всячески пытается показать избирателям, что не является «русской марионеткой». Вторая — это желание оказать давление на Россию.

«Вашингтон хочет надавить на Москву для продвижения своих условий при подписании нового соглашения о вооружениях. Они надеются, что это заставит Россию быстрее пойти на компромисс. Это может сработать», — полагает эксперт.

Подлодка «Теннесси» (USS Tennessее). Источник фото: Wikimedia

Одно ясно точно: Москва определенно выразит резкое неприятие и осуждение таких действий через своих представителей. По словам эксперта, она также может отреагировать симметрично.

США предприняли эти шаги, чтобы иметь дополнительное преимущество над Россией в случае будущих конфликтов. Некоторые политологи полагают, что Штаты провоцируют Россию, и потенциальный ответ Москвы на такие действия заставляет их нервничать.

«Но я бы не назвал это прямой угрозой США. Это, скорее, намек на угрожающие последствия в случае возникновения кризиса между странами», — добавляет Корыбко.

Директор ядерного информационного проекта в ФАС Ханс Кристенсен выразил еще одно опасение в разговоре с The Guardian. Применение тактического ядерного оружия дает политическим и военным лидерам США новый опасный способ противостоять другим противникам, помимо России. Это может потенциально быть использовано против Ирана и Северной Кореи.

Собеседник «360» Эндрю Корыбко настроен более оптимистично. По его словам, если США захотят нанести удар под одной из этих стран, им не понадобится оружие, которое есть на этих подлодках. Впрочем, он не думает, что Вашингтон будет сейчас наносить превентивный удар.