США разместили на подлодках ядерное оружие малой мощности

США начали размещать новые маломощные атомные боезаряды на подлодках. Одна такая субмарина вышла с базы в конце 2019 года и сейчас патрулирует Атлантический океан.

Федерация американских ученых (FAS) объявила, что на подлодке «Теннесси» всего находятся 20 ракет, из них одна или две несут боеголовки типа W76-2 мощностью в пять килотонн. Специалисты отмечают, что на одной ракете может быть несколько боеголовок.

«Все это напоминает старомодные методы ведения боевых действий времен „холодной войны“. В прошлом любое тактическое ядерное оружие оправдывали подобными аргументами — что меньшая мощность и „молниеносное“ использование… нужно для сдерживания. Теперь новая маломощная W76-2 дает США оружие, которое, по словам его сторонников, лучше в использовании и более эффективно как сдерживающий фактор», — цитирует РИА «Новости» статью FAS.

Ранее американские военные объясняли использование боеголовки W76-2 тем, что Россия якобы взяла на вооружение доктрину «эскалация для деэскалации». Это означает, что ядерное оружие могут применить в случае провала атаки с использованием обычных вооружений.

Специалисты FAS считают, что, несмотря на это заявление, в действительности маломощные заряды могут использоваться для нанесения первого ядерного удара, например, по КНДР или Ирану.

Автор статьи отметил, что подлодка «Теннесси» класса «Огайо» с W76-2, которая патрулирует Атлантический океан, должна вернуться в феврале.