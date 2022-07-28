США анонсировали создание новой партии. Однако конкурента республиканцам и демократам из нее не выйдет

В США появится новая национальная партия. Центристская партия «Вперед» составит конкуренцию республиканцам и демократам, уверены ее основатели. Пока все попытки создать в Соединенных Штатах новую политическую силу заканчивались фиаско. Политологи уверены, что аналогичное произойдет и сейчас: детище отставных политиков максимум оттянет немного голосов на выборах, но жизнь американцев к лучшему не изменит.

«Третья сила» появится из слияния движения Renew America Movement, партии Forward Party и организации Serve America Movement. Руководителями станут бывший кандидат в президенты США демократ Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси республиканец Кристин Уитман. Они рассчитывают, что нынешней осенью «Вперед» проведет порядка 20 мероприятий в американских городах, чтобы заручиться поддержкой потенциальных избирателей.

Пока в программе новой партии нет конкретики, она лишь обещает «оживить справедливую, процветающую экономику» и «дать американцам больше возможностей для выбора на выборах, больше доверия к работающему правительству и больше сказать о нашем будущем», сообщил Reuters.

«Третьи партии» не приживаются

На сегодня основные политические силы в США — Демократическая и Республиканская партии («ослы» и «слоны», как их называют американцы по ассоциации с неофициальными символами этих объединений).

Есть и несколько «третьих партий»: основанная в 1971 году Либертарианская, появившаяся 20 лет спустя Конституционная, а также Партия зеленых, зарегистрированная в 2001-м. Помимо них, есть 38 федеральных малых партий США, а также региональные партии на уровне своего штата. В истории существовали также другие более или менее значимые «третьи партии».

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Однако, как рассказал «360» политолог-американист Малек Дудаков, американская секторальная избирательная система сформирована таким образом, чтобы всегда дрейфовать в сторону двухпартийности. Остальные партии в основном остаются маргинальными. Такой подход распространен и в других англосаксонских странах.

В Америке сформировалась самая прочная двухпартийная система. Поэтому нет никаких реальных возможностей появления там сильной третьей партии. Имеется достаточно групп, которые не носят маргинальный характер: «зеленые», либертарианцы. Вот эти ребята, желающие создать какую-то центристскую силу, которая будет «левее» республиканцев и «правее» демократов… шансов на успех у них нет Малек Дудаков, политолог-американист

Эксперт напомнил, что в американской истории было множество попыток создать мощную третью силу. Прогрессивная партия 26-го президента США Теодора Рузвельта, Партия реформ бизнесмена и филантропа Росса Перо и другие — ни одна из них не стала успешной.

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«Вперед» далека от народа

Дудаков уточнил, что полноправным конкурентом «ослам» и «слонам» новая партия не стала бы даже при пропорциональной избирательной системе, как в европейских странах, поскольку спрос на ее позицию и идеологию невелик. Появление «Вперед» больше интересно политикам, чем простым людям.

«Даже при самых оптимистичных прогнозах максимум, на который сможет рассчитывать новая партия с точки зрения поддержки электората, — меньше 10% голосов. С учетом того, что в США мажоритарная система, эти 5–7% будут просто съедены и ни одного места в Конгрессе не получат. Даже на уровне Штатов у них шансов нет. Поэтому это пустая затея без перспектив», — подчеркнул политолог-американист.

Некоторые аналитики предположили, что новая партия создана для того, чтобы отнять голоса у демократов и помочь республиканцам в предвыборной гонке. По мнению Дударева, «Вперед» сможет разве что выдвинуть какого-то кандидата в президенты в 2024 году и оттянуть на себя часть голосов в отдельных штатах.