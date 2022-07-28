Республиканцы и демократы создадут в США третью национальную партию

В США на национальном уровне появится третья партия. Бывшие республиканцы и демократы объединятся и назовут свой союз Forward («Вперед»), чтобы выступить от лица тех, кто недоволен нынешней двухпартийной системой, сообщило агентство Reuters.

«Десятки бывших республиканских и демократических чиновников объявили в среду о создании новой политической третьей партии в национальном масштабе, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают недееспособной двухпартийную систему Америки», — сообщил автор статьи.

Формально партию создадут путем слияния движения Renew America Movement, партии Forward Party и организации Serve America Movement. Ее возглавят бывший кандидат в президенты США демократ Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси республиканец Кристин Уитман.

Они рассчитывают, что партия станет национальной политической силой в стране и сместит двухпартийную систему. Осенью Forward проведет порядка 20 мероприятий в городах, чтобы заручиться поддержкой потенциальных избирателей.