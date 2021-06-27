«Спутник V» или «Лайт». В чем разница вакцин и какую выбрать?

В российских прививочных пунктах появится еще одна вакцина от коронавируса — «Спутник Лайт». Многие ждали ее выхода, так как считают более безопасной. При этом препарат является первой дозой обычного «Спутника V». Иммунитет после его применения будет ниже, но в определенных случаях вакцина даст хороший результат.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 июня объявил о выходе в гражданский оборот первой серии вакцины «Спутник Лайт». По прививочным пунктам до конца июня развезут 2,5 миллиона доз препарата.

«Вчера был завершен этап контроля и первые серии „Спутник Лайт“ вышли с производства в гражданский оборот», — рассказал глава министерства.

Он пояснил, что «Спутником Лайт» будут прививать тех, кто уже переболел ковидом или прошел вакцинацию. Мурашко призвал россиян как можно быстрее сделать укол от коронавируса, так как в больших городах эпидемическая ситуация ухудшилась.

В чем разница?

Сейчас в России продолжается вакцинация населения «Спутником V». Этот препарат подразумевает введение двух доз с перерывом в три недели. Вакцина «Спутник Лайт» является первой дозой обычного «Спутника». Обе вакцины сделаны на основе неспособного размножаться аденовируса человека. Этот вирус несет в себе ген S-белка коронавируса. Первая доза препарата содержит аденовирус 26-го типа, а вторая — пятого типа.

Вакцинировать «Спутником V» разрешено тех, кому уже исполнилось 18 лет. Для введения «Лайта» действует ограничение — возраст от 18 до 50 лет. У препаратов отличается и эффективность. Если у обычного «Спутника» она составляет 91,6%, то у первой дозы — 79,4%.

Также у вакцин разное влияние на тяжелые случаи протекания ковида. «Спутник V» на 100% эффективен против тяжелых форм. При использовании «Лайта» вероятность такого течения болезни снижается, но полностью не исключается.

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Пик иммунного ответа при вакцинации «Спутником V» наступает спустя шесть недель после первой дозы. Если прививаться «Лайтом», то наибольшее количество антител появится через четыре недели. Но в этом случае иммунитет будет ниже, пояснил «360» вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Если вакцинироваться только „Лайт“, то иммунитет будет ниже. Конечно, это дешевле и меньше будет побочек, но иммунитет будет слабее. Лучше всего „Спутник Лайт“ применять, когда вы уже вакцинировались „Спутником V“», — отметил профессор.

Он добавил, что речь идет о ревакцинации. Ее проводят спустя какое-то время после введения обеих доз препарата. Также, по словам Альтштейна, «Лайт» используют, когда у человека есть какие-то противопоказания и ему нужно ввести вакцину послабее.

«Лайт» подходит всем тем же, кому подходит «Спутник V», потому что это тоже компонент «Спутника V». Сам по себе он дает меньше иммунитета, но если вы уже вакцинированы или переболели, то «Спутник Лайт» даст хороший результат Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи.

При введении «Спутника V» человек получает защиту на срок до двух лет. Если вакцинация проходила с использованием «Лайта», то период иммунного ответа снижается до четырех-пяти месяцев. Чтобы продлить период защиты можно привиться второй дозой «Спутника».

В вопросе скорости вакцинации выигрывает «Лайт», так как достаточно всего одного укола. В случае в обычным «Спутником» придется ждать введения второй дозы препарата.