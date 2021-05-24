Людям старше 65 лет посоветовали прививаться «ЭпиВакКороной» трижды

Людям старше 65 лет рекомендуется вводить три дозы вакцины «ЭпиВакКорона». К такому выводу пришли эксперты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по итогам нового исследования.

По их данным, с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года была проведена вакцинация 1736 человек препаратом «ЭпиВакКорона», сообщило РИА «Новости».

В итоге специалисты установили, что в целом иммунологическая эффективность вакцинации характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста. Поэтому людям старше 65 лет следует вводить три дозы препарата для повышения иммунологической эффективности вакцинации.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана Государственным научным центром «Вектор». Ее зарегистрировали 13 октября прошлого года. После пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет, с 3 марта ее допустили к использованию для людей старше 18 лет без ограничений.

В апреле «Вектор» вышел на производство своей вакцины против коронавируса в объеме одного миллиона доз. По словам гендиректора центра Рината Максютова, масштабирование будет продолжаться.

На сегодняшний день в России в гражданский оборот запущено три двухкомпонентные вакцины. Это «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак», произведенный Центром имени Чумакова.